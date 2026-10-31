Частина виборців латиноамериканського походження в американському штаті Аризона, які допомогли Дональду Трампу перемогти там на виборах 2024 року, перед проміжними виборами не планує голосувати за кандидатів, яких він підтримує. Про це повідомляє Dawn.

22-річний Фернандо Нуньєс, чия родина має мексиканське походження, два роки тому агітував за Трампа, обходячи будинки в спеку. Тепер він заявив, що 3 листопада голосуватиме за незалежних кандидатів, а не за республіканців чи демократів.

Нуньєс пояснив своє розчарування подорожчанням бензину, страхування та продуктів. Його також обурюють недостатня, на його думку, прозорість адміністрації щодо матеріалів у справі Джеффрі Епштейна та війна проти Ірану.

Настрої в окрузі Юма

Округ Юма, де живе Нуньєс, ілюструє зміщення частини латиноамериканських виборців у бік Республіканської партії, яке, за оцінкою AFP, сприяло перемозі Трампа у 2024 році. Трамп переміг у цьому окрузі з перевагою у 20 відсоткових пунктів.

У сільськогосподарському містечку Сомертон, де населення майже повністю складається з латиноамериканців і традиційно підтримує демократів, за Трампа у 2024 році проголосували приблизно 40% жителів. Мер Герардо Аная вважає, що тоді виборців обурювали висока інфляція за президентства Джо Байдена та щоденний приплив тисяч мігрантів.

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Жителі, з якими спілкувалося AFP, скаржилися на ціни на м’ясо карне-асада та дизельне пальне. Один із садівників, який попросив не називати його імені, сказав, що раніше очікував від Трампа розв’язання проблем, але більше не хоче його підтримувати.

Імміграція та протестне голосування

Садівник також висловив незгоду з масштабними імміграційними рейдами у США, які, за його словами, призводять до депортацій людей без кримінальних судимостей. Він заявив, що Трамп обіцяв переслідувати злочинців, однак політика адміністрації, на його думку, пішла іншим шляхом.

Національні опитування, як зазначає видання, також фіксують розчарування серед латиноамериканських виборців, що дає демократам надію здобути контроль щонайменше над однією палатою Конгресу. Водночас невдоволення Трампом у Сомертоні не обов’язково перетворюється на підтримку демократів: один зі співрозмовників AFP планує не голосувати, а Нуньєс має намір підтримати незалежних кандидатів.

Пастор-євангеліст із сусіднього Сан-Луїса Хосе Мануель Кастро очікує протестного голосування серед членів своєї громади. Водночас він вважає, що перехід латиноамериканських виборців до Республіканської партії лише починається, оскільки частина з них не погоджується з позиціями демократів щодо абортів і прав трансгендерних людей.

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