Чажастий заявив про звернення до прокуратури щодо Земкевича — Interia

У Польщі маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий заявив, що звернеться до прокуратури щодо допису публіциста Рафала Земкевича на адресу Мацєя Берека. Як повідомляє Interia, Чажастий наголосив, що держава не може залишати такі слова без реакції.

Допис на адресу Берека

Йдеться про повідомлення Земкевича від 31 жовтня 2026 року. Воно стало реакцією на відео, оприлюднене Береком, у якому було зафіксовано п’ятничні події в будівлі Конституційного трибуналу за участю президента Польщі Кароля Навроцького.

У відповідь на відео Земкевич написав: «Będziesz wisiał». Чажастий процитував цей допис, повідомляючи про намір подати заяву до прокуратури щодо публіциста.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви про Конституційний трибунал

Коментуючи ситуацію навколо Конституційного трибуналу, Чажастий заявив, що Навроцький, якого він назвав покровителем «жорстокої коаліції», знає: якщо трибунал почне діяти відповідно до права, то нагадає президентові, що його повноваження обмежує Конституція.

Маршалок Сейму також назвав цю коаліцію такою, що, за його словами, бореться за владу, а не за цінності. Він стверджував, що під час подій у Конституційному трибуналі президент застосував фізичну силу щодо жінки, кричав у коридорі та зрештою залишив будівлю, не досягнувши результату.

Читай нас у