Чеська федерація волейболу заявила, що аналізує можливі наслідки відмови від участі в міжнародних змаганнях через можливі зустрічі жіночої збірної Чехії зі збірною держави-агресора росії. Ідеться про Лігу націй і чемпіонат світу 2027 року, повідомляє Interia Sport.

Можливий матч у Туреччині

Згідно з оприлюдненим розкладом, чеські волейболістки мають зіграти проти російської команди протягом третього тижня Ліги націй 2027 року. Матч запланований на турнірі в Туреччині, який триватиме з 7 до 11 липня.

Збірні Чехії та росії також можуть зустрітися у чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу. У заяві чеської федерації зазначили, що вивчають можливі спортивні й фінансові санкції за неучасть у турнірах, а також вплив такого кроку на кваліфікацію до Олімпійських ігор 2028 року.

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Заява федерації

У заяві, підписаній президентом Чеської федерації волейболу Мареком Пакостою, наголосили, що негативне ставлення організації до російської агресії проти України залишається незмінним. Федерація також заявила про обов'язок захищати інтереси чеського волейболу.

За даними Interia Sport, участь у Лізі націй важлива для олімпійського відбору, оскільки ці змагання дають найбільше рейтингових очок FIVB. Іншими шляхами кваліфікації є високе місце на чемпіонаті світу або позиція у рейтингу міжнародної федерації.

Раніше Польща отримала запевнення, що її збірна не зустрінеться з російською командою в основній частині Ліги націй. Росія також не братиме участі в чоловічому чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Польщі.

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