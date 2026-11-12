Чехія відкидає вимогу рф обговорювати європейську безпеку до припинення вогню в Україні

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Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка наголосив, що першим кроком до завершення російсько-української війни має стати перемир'я, а обговорення територіальних питань та архітектури європейської безпеки повинні відбуватися вже після цього.

«Домовмося про перемир'я, зупинімо вбивства, руйнування країни та марнування колосальних ресурсів, а вже потім розмовляймо про мир, території та безпековий устрій. Ця дискусія може тривати хоч 10 років, але стрілянина має припинитися», — зазначив дипломат.

Він також назвав нереалістичними вимоги рф щодо повернення НАТО до меж 1997 року, підкреслив неможливість жодних домовленостей без прямої згоди України та запропонував сформувати для участі в мирному процесі невелику групу європейських лідерів, зокрема за участю президента Фінляндії Александра Стубба або прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Джерело: інтерв'ю глави МЗС Чехії Петра Мацінки Чеському телебаченню.

Країни Європи погоджуються, що мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, однак досі не дійшли згоди, хто саме представлятиме їхні інтереси. Питання обговорювали 12 листопада в Дубліні під час зустрічі Європейського політичного співтовариства, куди прибули понад 50 лідерів.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що європейським країнам варто обрати одну людину, яка представлятиме їхню позицію під час переговорів про мир в Україні.

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