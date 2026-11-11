Чехія запропонувала Україні 16 реактивних літаків для збиття дронів

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Чехія може передати Україні 16 літаків-перехоплювачів L-39 Skyfox для боротьби з безпілотниками.

«Чотири з них вже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо», — заявив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек під час візиту до Києва.

Раніше обговорювалася передача легких штурмовиків L-159, однак урядова коаліція відхилила цю ініціативу через потреби власної армії. Натомість чеська компанія Aero Vodochody запропонувала новітні навчально-бойові літаки L-39 Skyfox, які оснащені сучасним двигуном Williams FJ44 та новим радіоелектронним обладнанням, що робить їх ефективнішими для перехоплення БПЛА.

Джерело: видання Idnes.cz.

Начальник Генерального штабу армії Чехії Мірослав Главач заявив, що питання можливої передачі Україні літаків L-159 наразі зняте.

Уряд Чехії навряд чи відкрито оголосить про нову велику програму допомоги Україні напередодні зими, однак чеське суспільство та бізнес готові продовжувати підтримку. Про це заявив лідер партії STAN, депутат Віт Ракушан.

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