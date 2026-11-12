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В Ірландії морську черепаху на ім’я Моллі, яку понад 22 роки тому знайшли на пляжі з важкими травмами, нарешті випустили у відкритий океан. Увесь цей час тварина перебувала під наглядом фахівців, які тривалий період не були впевнені, що вона зможе самостійно вижити в природному середовищі.

Історія порятунку розпочалася у 2004 році. Тоді місцева жителька Мері Кронін гуляла пляжем поблизу Каслгрегорі разом із двома маленькими дітьми — Баррі та Ешлінг. Після сильного атлантичного шторму серед водоростей та уламків родина помітила морську черепаху.

“Увесь пляж був укритий водоростями та уламками. Раптом щось заворушилося серед водоростей, і ми побачили черепаху”, – пригадала жінка.

Тварина перебувала у стані сильного переохолодження та мала серйозні травми передніх ласт, імовірно, внаслідок нападу акули. Родина звернулася до акваріума Dingle Oceanworld Aquarium, працівники якого прибули на місце протягом пів години й забрали черепаху на лікування.

Мері назвала її Моллі на честь власного прізвиська. У наступні роки родина регулярно відвідувала черепаху в акваріумі.

Через пошкоджені ласти фахівці побоювалися, що Моллі ніколи не зможе повернутися в океан. Вони навіть намагалися встановити їй протези, однак ці спроби виявилися невдалими.

Згодом стан черепахи покращився, а під час одного з останніх медичних оглядів ветеринари виявили, що вона має яйця. Це стало ще одним аргументом на користь її повернення в природне середовище.

Перед випуском Моллі протягом шести місяців готували до самостійного життя: навчали шукати їжу та виживати без допомоги людей. У травні 2026 року її перевезли до спеціалізованого реабілітаційного центру Zoomarine в Португалії.

28 жовтня черепаху випустили в Атлантичний океан приблизно за 22 кілометри від узбережжя португальського регіону Алгарве. На Моллі закріпили супутниковий передавач, щоб фахівці могли відстежувати її пересування.

“Ми неймовірно пишаємося нею. Повернення черепах в океан завжди було нашою метою, і це лише початок нового розділу в житті Моллі”, – зазначили в Oceanworld Aquarium.

За результатами аналізу ДНК, Моллі походить із популяції головастих морських черепах Мексиканської затоки. Фахівці сподіваються, що вона зможе дістатися туди. Водночас під час подорожі їй загрожують пластикове забруднення, рибальські снасті та зіткнення із суднами.

За словами директора акваріума Кевіна Фланнері, на момент порятунку черепасі було приблизно 10 років. За час перебування під наглядом людей її вага збільшилася з 12 до 120 кілограмів. Загалом головасті морські черепахи можуть жити від 50 до 80 років і більше, а відкладати яйця починають у віці 25-35 років.

Тим часом діти, які знайшли Моллі у 2004 році, вже виросли й переїхали до Нової Зеландії. Баррі став біологом у сфері охорони природи, а Ешлінг – учителькою.

Їхня мати порівняла повернення черепахи в океан із від’їздом власних дітей за кордон.

“Це трохи схоже на те, як твоя дитина сідає в літак і вирушає на інший континент. Ми надзвичайно раді, що Моллі повернулася до свого природного середовища, і з нетерпінням чекаємо новин про її життя в дикій природі”, – сказала Мері.

Джерело: ВВС.

Вид черепах, що знаходиться під загрозою, встановив рекорд з глибини занурення.

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