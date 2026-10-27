Через бюджетну кризу в Іркутській області звільнять частину працівників

0:00 / 0:00

В Іркутській області Росії почали скорочувати працівників бюджетної сфери через значний дефіцит регіонального бюджету. Звільнення вже розпочали в адміністрації Нижньоілімського муніципального округу. За словами його керівника Павла Березовського, до кінця року там планують скоротити 37% персоналу.

Посадовець пояснив, що через серйозні проблеми з бюджетом місцева влада змушена зменшувати витрати. За його словами, під час планування бюджету на наступний рік стало зрозуміло, що доведеться скорочувати працівників адміністрації та бюджетних установ. Березовський наголосив, що така ситуація склалася не лише в його окрузі, а й в Іркутській області та інших регіонах Росії.

Насамперед звільнення торкнуться нічних сторожів у школах, дитячих садках і будинках культури. Також планують скоротити працівників комунальних підприємств «Сервісний центр» і «Чисте місто», які обслуговують міську інфраструктуру.

Скорочення очікуються і серед технічного персоналу соціальних установ Чунського округу. Як повідомив керівник округу Микола Хричов, у кожній такій установі планують звільнити по чотири сторожі та чотири опалювачі. Він зазначив, що це вимушений крок, оскільки інакше місцевій владі може забракнути коштів навіть на оплату електроенергії для цих об’єктів.

Водночас дефіцит бюджету Іркутської області продовжує зростати. Згідно з оновленим проєктом бюджету на 2026 рік, який минулого тижня внесли до законодавчих зборів регіону, нестача коштів збільшилася до 38,7 млрд рублів. Це становить 11,8% від загального обсягу видатків бюджету. До внесення змін прогнозований дефіцит дорівнював 8,3% видаткової частини.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що У Росії почали масово скорочувати медиків через дефіцит регіональних бюджетів.

У Росії держбанк оголосив масові скорочення.

Чверть підприємств малого бізнесу в Росії скоротили штат через економічну кризу.

Читай нас у