Через дефіцит пального водії в Малаві ночують на АЗС — TimesLIVE

У Малаві водії змушені ночувати на автозаправних станціях у чергах за пальним, тоді як таксисти не можуть працювати, а пасажири опинилися в скрутному становищі. Найгостріше ситуація відчувається у Блантайрі, комерційному центрі країни, де дефіцит пального знову посилився.

Черги тривають уночі

Один із водіїв, Гаррі Джим, розповів, що провів ніч на АЗС і досі чекав можливості заправити автомобіль. За даними TimesLIVE, нестача пального також позбавила заробітку водіїв мотоциклів, які перевозять пасажирів.

Мотоцикліст Пол Крістофер заявив Reuters, що не працює вже три тижні, оскільки не може придбати бензин. За його словами, після відновлення постачань водіям доведеться насамперед погашати борги, накопичені за час простою.

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Влада вказує на нестачу валюти

Паливні кризи є повторюваною проблемою для Малаві протягом багатьох років і були однією з важливих тем під час торішніх виборів. Ситуація тимчасово поліпшилася після перемоги президента Пітера Мутаріки та підвищення цін на пальне, однак знову погіршилася після початку війни в Ірані наприкінці лютого.

Уряд Малаві пояснює кризу дефіцитом іноземної валюти. Президент Мутаріка сподівається, що стабілізувати економіку допоможе новий кредит Міжнародного валютного фонду, однак домовленості про нього ще не досягнуто.

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