Через Джамунага за п’ять днів повернулися понад 50 тисяч непальців — Kathmandu Post

На кордоні Непалу з Індією зріс потік непальських трудових мігрантів, які повертаються додому на свято Дашаїн. Через пункт пропуску Джамунага в Непалганджі щодня прибувають близько 10 тисяч людей, а за попередні п’ять днів кордон перетнули понад 50 тисяч непальців, повідомляє Kathmandu Post.

Начальник районного поліцейського відділку Джамунага Раджан Прасад Бхаттараї заявив, що кількість людей, які повертаються, зростає з наближенням Дашаїну. Пункт пропуску обслуговує пасажирів, що прямують до провінцій Лумбіні, Карналі та Судурпашчим. Багато мігрантів витрачають на дорогу з Індії автобусами й поїздами від трьох до п’яти днів.

Скарги на завищені тарифи

Пасажири скаржаться, що водії авторикш можуть завищувати ціни. На переході Гаддачаукі, за даними джерела, деякі водії також висаджують людей на півдорозі до місця призначення. Біля митного пункту Трінагар неподалік переходу Гауріфанта в районі Кайлаї встановлений тариф до площі Трафік-Чоук у Дхангадхі становить 30 рупій, а до автостанції — 40 рупій. Водночас, за даними поліції, окремі водії вимагають від 500 до 1400 рупій.

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Адітья Кхадка, який повернувся зі штату Тамілнад, повідомив, що водій вимагав 800 індійських рупій за поїздку від Трінагара до автостанції Дхангадхі. Після скарги пасажира дорожня поліція затримала водія. За кілька днів до того з Камала Паріяра з району Ачхам також стягнули 800 індійських рупій за цей маршрут; поліція повернула йому гроші.

Пункти допомоги для пасажирів

Поліція та місцева влада відкрили біля Джамунаги пункт допомоги пасажирам, щоб запобігати шахрайству й пограбуванням та надавати людям інформацію, координацію і підтримку. У Трінагарі також посилили нагляд: за словами керівника місцевого поліцейського поста Сантоша Сінгха, через Гауріфанту щодня прибувають понад 4 тисячі пасажирів з Індії.

Подібні скарги фіксують на переході Гаддачаукі в районі Канчханпур. Встановлена ціна поїздки до Махендранагара становить 50 рупій, однак деякі водії, за повідомленнями пасажирів, вимагають у два-три рази більше, посилаючись на наявність багажу. Пункти допомоги відкрили на кордоні та на автостанції Махендранагара.

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