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У 2011–2014 роках через судову та банківську систему Молдови провели мільярди доларів із Росії, використовуючи фіктивні борги й судові рішення. За даними молдовських медіа, у межах розслідування сімох суддів визнали винними, однак жоден із них не потрапив до в’язниці через закінчення строків давності.

Міжнародний журналістський проєкт OCCRP назвав цю операцію «Російською пральнею». За його розслідуванням, понад 20 молдовських суддів у 15 судах протягом трьох років видали понад 50 судових наказів, які дозволили провести через фінансову систему країни близько 20 млрд доларів. Молдовські журналісти наводять дещо іншу оцінку — близько 17 млрд доларів за період із січня 2011-го до березня 2014 року.

Як працювала схема

Її основою стали фіктивні боргові зобов’язання між компаніями, зареєстрованими в різних країнах. Офшорні структури заявляли про нібито неповернуті позики, після чого зверталися до молдовських судів із вимогами стягнути сотні мільйонів доларів.

Судді видавали накази про стягнення боргів, які ставали підставою для переказу реальних коштів із російських банків через Молдову. Для цього використовували, зокрема, місцевий Moldindconbank. Надалі гроші конвертували та спрямовували на рахунки компаній-кредиторів за кордоном, зокрема до європейських банків і офшорних юрисдикцій.

За матеріалами розслідувань, у судових справах використовували документи, які не проходили належної перевірки. Спрощена процедура дозволяла ухвалювати рішення без виклику сторін і відкритого судового засідання.

Чому судді уникнули покарання

За даними молдовського видання Moldova 1, у кримінальних провадженнях щодо 14 суддів сімох визнали винними. Однак жоден із них не відбуває покарання через закінчення строків давності.

Один із найвідоміших випадків — справа колишнього судді Георге Маркітана. У травні 2011 року він видав судовий наказ про стягнення 200 млн доларів із російської компанії на користь британської структури. 15 серпня 2025 року Вища судова палата Молдови підтвердила його винуватість, але звільнила від кримінального покарання через сплив строку давності.

Водночас не всі фігуранти судових справ отримали обвинувальні вироки: частину суддів виправдали, а одне провадження закрили через смерть обвинуваченого.

Хто фігурує у розслідуваннях

OCCRP та молдовські правоохоронці досліджували роль мережі російських компаній, офшорних структур, банківських установ і місцевих посередників. Серед молдовських політичних діячів, яких пов’язували з масштабними фінансовими махінаціями, — колишній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк та бізнесмен Ілан Шор.

Окремо варто зазначити, що 22 квітня 2026 року Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про масштабне шахрайство з банківськими коштами Молдови, відмивання грошей і створення злочинної організації. Цей вирок стосується банківської справи, а не безпосередньо проваджень щодо суддів у межах «Російської пральні».

Історія «Російської пральні» демонструє, як судові рішення могли використовуватися для легалізації коштів, походження яких приховували за ланцюгами компаній і міжнародних переказів. Водночас відсутність реального покарання для засуджених суддів стала однією з головних проблем у розслідуванні цієї схеми.

Раніше Молдова виставила на аукціон нерухомість олігарха Ілана Шора.

Суд у Кишиневі заочно заарештував на 30 діб молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, якого підозрюють у причетності до масштабного розкрадання коштів із банку Banca de Economii.

Апеляційна палата Молдови ухвалила рішення про розпуск чотирьох політичних сил, які вважаються наступницями популістської та проросійської партії «Шор». Її діяльність припинили після рішення Конституційного суду країни.

У Кишиневі суд ухвалив вирок у справі про незаконне фінансування політичної партії «Шанс», яку пов’язують із проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

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