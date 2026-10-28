Через війну в Ірані круїзний лайнер перервав навколосвітню подорож і висадив пасажирів

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Компанія Villa Vie Residences призупинила навколосвітню подорож свого круїзного лайнера Villa Vie Odyssey, який понад два роки безперервно мандрував світом і став домом для його пасажирів. Судно зупинилося в Камбоджі, де людей висадили на берег.

Причиною такого рішення стало зростання вартості пального на тлі війни в Ірані та перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

У компанії пояснили, що з кінця лютого, коли почалася війна, намагалися економити пальне: сповільнили маршрут і довше стояли в портах. Проте цього виявилося недостатньо, і покривати збитки далі компанія не може.

За її даними, щомісячні витрати на пальне з розрахунку на одну каюту зросли приблизно з $1800 до $8000 у деяких частинах Азії, яка значною мірою залежить від енергоносіїв з Близького Сходу. Перекласти всі ці витрати на мешканців, як зазначили в компанії, нереально.

Найближчі два місяці Villa Vie Residences намагатиметься провести реструктуризацію і залучити нові кошти, але визнає, що результат не гарантований. Поки що компанія шукає для пасажирів тимчасове житло.

Багато пасажирів купили каюти на лайнері, щоб жити там постійно. П’ятирічне проживання коштувало від $59 999, власна каюта назавжди — від $119 999. Крім того, мешканці щомісяця платили від $3299 до $9500 за харчування, інтернет, прибирання та медичну допомогу. Лайнер мав побувати більш ніж у 400 місцях світу.

Одна з мешканок, Голлі Геннессі, яка жила на лайнері зі своїм котом від самого початку подорожі, розповіла, що про висадку пасажирів попередили менш ніж за добу. Втім, за її словами, до цього йшло: ще в травні мешканців попросили доплатити за пальне, а на борту економили на кондиціонуванні.

«Так, як це було влаштовано, це не могло тривати довго. Але це не применшує спогадів, пригод, тих особливих моментів, коли ти був справжнім громадянином світу», — сказала вона.

Про це пише CNN.

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