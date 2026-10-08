У Чехії польську систему протидронової оборони SAN розглядають серед можливих рішень для розвитку власних спроможностей у боротьбі з безпілотниками. Чеське видання Deník назвало її одним із «найгарячіших кандидатів», повідомляє Interia.

Можливості системи SAN

Систему SAN створюють у Польщі як складову багаторівневої протиповітряної оборони. Вона має виявляти, супроводжувати та розпізнавати безпілотні літальні апарати, а згодом нейтралізувати їх.

Комплекс має об’єднати різні сенсори й засоби боротьби з дронами, щоб добирати спосіб реагування залежно від конкретної загрози. За даними Interia, система покликана забезпечити відносно недорогий захист від масового використання безпілотників, проти яких застосування дорогих ракет було б неефективним.

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Що пишуть у Чехії

Автори публікації Deník зазначають, що чеська армія ще будує подібну систему. На їхню думку, вона може скористатися досвідом Польщі або безпосередньо долучитися до польських замовлень.

Видання також повідомляє, що словацькі виробники озброєнь співпрацюють у розробці та виробництві SAN. У Чехії вже виготовляють низку схожих компонентів, зокрема радари та засоби ураження короткої дальності, а рішення щодо інших елементів, серед яких скорострільні гармати, ще ухвалюють. Deník вважає важливим відстежувати розвиток і результативність системи SAN та враховувати цей досвід.

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