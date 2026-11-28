У США Chicago Fire, за який виступає Роберт Левандовський, програв Charlotte FC з рахунком 1:2 і вибув у першому раунді плейоф МЛС. Матч відбувся на стадіоні Bank of America. Як повідомляє Interia Sport, для польського нападника це був перший сезон у МЛС.

Charlotte FC переміг у двох матчах

Charlotte FC виграв обидва матчі протистояння з однаковим рахунком 2:1. У попередній грі Chicago Fire поступився в доданий час, а у зустрічі на Bank of America Stadium команда з Шарлотта знову здобула перемогу після завершення основного часу.

Після перерви футболісти Chicago Fire відіграли відставання, і матч наближався до серії пенальті. Однак вирішальним для Charlotte FC став 22-річний Ідан Токломаті.

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Тренер перепросив уболівальників

Головний тренер Chicago Fire Грегг Бергалтер після матчу заявив Apple TV, що головною різницею між командами в обох зустрічах став доданий час. Він також зазначив, що його команда краще провела другий тайм, але цього не вистачило для перемоги.

Бергалтер перепросив уболівальників за виліт у першому раунді плейоф. За його словами, Chicago Fire мав вищі очікування від сезону, однак команді потрібно перегрупуватися та повернутися.

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