Чилі не продаватиме материнську компанію Codelco — The Rio Times

Уряд Чилі не виставлятиме на продаж материнську компанію державного виробника міді Codelco, але прагне розвивати партнерства. Про це міністр економіки та гірничодобувної промисловості Даніель Мас заявив 16 жовтня на семінарі «Esto es Chile» у Ранкагуа, повідомляє The Rio Times із посиланням на La Tercera.

Партнерства замість продажу

За словами Маса, держава не продаватиме материнську компанію Codelco, однак зацікавлена у більшій кількості та кращих партнерствах. Він зазначив, що такі домовленості мають залучати капітал, ідеї та нові шахти без приватизації компанії.

Codelco готується представити масштабний інвестиційний план у листопаді. Як очікується, документ уточнить можливі продажі часток, придбання активів і партнерства. Конкретних партнерів, активів, вартості угод або дати презентації плану наразі не названо.

Безпека, борги та облік виробництва

Мас також заявив про суттєві зміни в управлінні Codelco, зосереджені на безпеці працівників, виробництві та стабілізації компанії. Він охарактеризував підприємство як таке, що має значний борг, а також прибуткові й збиткові підрозділи.

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На шахті El Teniente, що належить Codelco, 11 жовтня загинули двоє працівників. Міністр висловив співчуття їхнім родинам і наголосив на нульовій толерантності до порушень безпеки. Мас і міністр фінансів, за даними La Tercera, попросили скликати позачергові збори акціонерів для розгляду аварій та заходів безпеки.

Прокуратура також розслідує облік виробництва Codelco після помилок, зокрема дублювання матеріалу в підрозділах Ministro Hales і Salvador. Голова ради директорів компанії Бернардо Фонтен назвав ситуацію «хибним виробництвом».

Окремо Мас повідомив, що президент Хосе Антоніо Каст поставив завдання досягти 4% економічного зростання. Уряд також планує збільшити внесок туризму у ВВП на один відсотковий пункт, що, за оцінкою міністра, може створити близько 100 тисяч робочих місць.

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