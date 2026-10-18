Чилі оголосила превентивну надзвичайну ситуацію в семи регіонах — The Rio Times

У Чилі з 18 до 23 жовтня запровадили превентивний режим надзвичайної ситуації в семи центральних регіонах через наближення холодного фронту та прогноз інтенсивних опадів. Рішення охоплює регіони Кокімбо, Вальпараїсо, Столичний регіон Сантьяго, О’Хіггінс, Мауле, Ньюбле та Біобіо. Про це повідомляє The Rio Times.

Президент Хосе Антоніо Каст оголосив про цей крок 17 жовтня, а того ж дня Міністерство внутрішніх справ опублікувало в офіційному виданні декрет №1407. Документ підписав міністр внутрішніх справ Клаудіо Альварадо Андраде на підставі звернення агентства Senapred та метеорологічних попереджень.

Прогноз опадів і ризики

Найсильніші дощі очікують у вівторок, 20 жовтня, у Кокімбо, Вальпараїсо, Сантьяго, О’Хіггінсі та Мауле. За даними прогнозу, в окремих районах за короткий час може випасти до 35 міліметрів опадів, а в долині Сантьяго — від 20 до 30 міліметрів.

Також із понеділка до вечора вівторка від Кокімбо до Біобіо діятимуть попередження про грози, град і сильні локальні пориви вітру. У декреті серед можливих наслідків негоди названо підтоплення в містах, підняття рівня води в річках, переповнення каналів, активізацію ярів і зсуви ґрунту.

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Які повноваження отримує влада

Превентивний режим передбачений статтею 11 закону №21.364, який регулює національну систему реагування на стихійні лиха. Він дозволяє Міністерству внутрішніх справ за дорученням президента оголосити превентивну надзвичайну ситуацію, коли Senapred повідомляє про ризик виникнення надзвичайної події.

За декретом, державні органи можуть посилити моніторинг погоди, координацію між установами, перевірку критичних ділянок та підготовку персоналу і ресурсів. Документ також дозволяє застосовувати положення декрету №104 від 1977 року, що містить постійні правила реагування на землетруси та катастрофи.

Режим не запроваджує автоматичної заборони на поїздки, комендантської години, евакуації чи закриття доріг та аеропортів. Водночас регіональним освітнім органам доручили оцінити потребу в призупиненні занять: рішення про закриття шкіл ухвалюватимуть на місцевому рівні залежно від ситуації.

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