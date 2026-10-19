Чилі планує видворяти іноземних ув’язнених — The Rio Times

У Чилі уряд планує звільняти місця у переповнених в’язницях через видворення з країни частини іноземних ув’язнених, які наближаються до завершення строку покарання. Міністр безпеки Мартін Аррау 18 жовтня також повідомив про намір збудувати щонайменше одну модульну в’язницю, пише The Rio Times.

За словами Аррау, у чилійських пенітенціарних установах перебувають близько 66 тисяч людей за розрахункової місткості 40 тисяч. Таким чином, нестача місць становить орієнтовно 26 тисяч.

Законопроєкт про видворення

Міністр заявив, що законопроєкт, який розглядає Конгрес, має дозволити замінювати залишок покарання видворенням іноземця з Чилі. Першими кандидатами на застосування такого механізму він назвав громадян Болівії, засуджених до нетривалих строків за наркоторгівлю та близьких до звільнення.

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Аррау не назвав законопроєкт, про який ішлося в його заяві, тому його номер і поточний етап розгляду не підтверджені. У 2022 році попередній уряд уже подавав законопроєкт про відновлення судового видворення іноземців, засуджених за наркозлочини до строку не більш як п’ять років і один день. Документ передбачав десятирічну заборону на повторний в’їзд до країни.

Модульна в’язниця замість мегакомплексу

Міністерство безпеки розглядає швидке модульне будівництво, оскільки традиційна система концесій, за даними видання, передбачає створення 20 тисяч місць упродовж наступного десятиліття та потребує значних витрат. Параметри, розташування і вартість нових об’єктів мають оголосити після 1 січня.

Аррау запевнив, що нові в’язниці не будуть схожими на сальвадорський мегакомплекс CECOT. Нові місця насамперед планують надати ув’язненим із належною поведінкою та низьким рівнем залученості до злочинної діяльності, щоб відокремити їх від небезпечних злочинців і представників організованої злочинності. Чилійська тюремна служба Gendarmería оцінює кількість таких ув’язнених приблизно у 15 тисяч осіб.

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