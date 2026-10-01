Чилі та Болівія підписали п’ять документів у Ла-Пасі — The Rio Times

Президент Чилі Хосе Антоніо Каст і президент Болівії Родріго Пас 16 жовтня 2026 року підписали в Ла-Пасі п’ять двосторонніх документів, повідомляє The Rio Times. Вони охоплюють модернізацію торговельної угоди ACE 22, співпрацю у гірничій галузі, розвиток волоконно-оптичного зв’язку, енергетику та спільну президентську декларацію.

Міністри закордонних справ Болівії Ектор Уанка та Чилі Франсіско Перес Макенна підписали умови переговорів щодо оновлення Угоди про економічне доповнення №22, яка регулює двосторонню торгівлю. Переговори мають відбутися у два етапи: перший передбачає розширення тарифних преференцій, правила походження товарів і сприяння торгівлі. На другому етапі сторони можуть розглянути послуги, електронну комерцію, державні закупівлі, трудові та екологічні питання.

Зв’язок, видобуток та енергетика

Документ щодо волоконно-оптичного зв’язку передбачає дослідження можливості створення наземного коридору з чилійського регіону Аріка-і-Парінакота до Болівії. За даними видання, це потенційно може відкрити Болівії доступ до тихоокеанських підводних кабелів, зокрема проєкту Humboldt. Дослідження мають охопити маршрути, дозвільні процедури, фінансування та кібербезпеку.

Домовленість у гірничій сфері стосується геології, розвідки, обміну геонауковими даними, інвестицій, переробки й утилізації, а також закриття шахт. Особливу увагу планують приділити критично важливим мінералам.

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Енергетична декларація підтверджує намір продовжити оцінювання можливого з’єднання електромереж двох країн. Для цього передбачено підготовку дорожньої карти з етапами, заходами та строками.

Кордон і нафтопровід

Каст також заявив про просування проєкту реверсу нафтопроводу Сіка-Сіка—Аріка. За даними МЗС Болівії, Пас назвав його дешевшим маршрутом постачання дизельного пального та авіаційного гасу. The Rio Times зазначає, що окремого підписаного контракту щодо нафтопроводу під час візиту не повідомляли.

Уряди двох країн домовилися поглибити координацію поліції та обмін розвідувальною інформацією для протидії наркоторгівлі, торгівлі людьми й контрабанді. Також сторони планують зміцнити три прикордонні переходи: Чунгара—Тамбо-Кемадо, Вісвірі—Чаранья та Пісіга—Колчане. Каст запросив Паса здійснити державний візит до Чилі у 2027 році, і болівійський президент прийняв запрошення.

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