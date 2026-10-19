Державна китайська компанія China Merchants Port Holdings вийшла зі спільного підприємства вартістю $392 млн, яке передбачало створення логістичного хабу в порту Коломбо на Шрі-Ланці. Про це повідомляє The Hindu.

Проєкт логістичного хабу

Йдеться про проєкт South Asia Commercial and Logistics Hub у порту Коломбо. У 2023 році China Merchants Group оголосила про намір інвестувати в нього, що мало збільшити сукупний обсяг інвестицій групи на Шрі-Ланці до $2 млрд.

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За домовленістю про спільне підприємство China Merchants мала отримати 70% частку. Ще по 15% планувалося передати Управлінню портів Шрі-Ланки та приватній будівельній компанії зі Шрі-Ланки.

Інвестиція після боргового дефолту

Коли China Merchants оголосила про інвестицію у 2023 році, її називали першою великою прямою іноземною інвестицією, що надійшла до Шрі-Ланки після дефолту країни за зовнішнім боргом у 2022 році. Дефолт стався на тлі важкої економічної кризи.

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