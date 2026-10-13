Членкиня Палати представників Боберт назвала війну в Ірані шкідливою — The Hill

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Лорен Боберт під час дебатів у Колорадо заявила, що не хотіла війни з Іраном і вважає її шкідливою «на багатьох рівнях». Про це повідомляє The Hill.

«Я ніколи не хотіла, щоб ми воювали в Ірані. Це було шкідливим на багатьох рівнях», — сказала Боберт. Водночас вона наголосила, що президент Дональд Трамп є головнокомандувачем і не першим президентом, який застосовував силу в межах своїх повноважень.

Витрати війни та ціни на пальне

Боберт визнала, що війна є дорогою, та заявила, що чує від республіканців, незалежних виборців і демократів бажання завершити її. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна звичайного бензину у США у вівторок сягнула приблизно 4,34 долара за галон — це більш ніж на 40% вище, ніж роком раніше.

У вересневому опитуванні CNN і SSRS 64% респондентів заявили, що США не перемагають у військовій операції проти Тегерана, яка, за даними видання, триває вже понад сім місяців.

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Суперечка щодо ролі Конгресу

Модератор 9News Кайл Кларк запитав Боберт, що Конгрес робить для завершення війни. Вона відповіла, що законодавці регулярно обговорюють це питання з Міністерством війни, президентом та його адміністрацією. Боберт також розкритикувала процедурне голосування, ініційоване прогресивними демократами, назвавши його символічним і таким, що, на її думку, не дасть відповіді.

Її суперниця від Демократичної партії, відставна контрадміралка ВМС США Ейлін Лаубахер, звинуватила Боберт у відмові підтримати резолюції Палати представників щодо воєнних повноважень, які мали б закликати адміністрацію Трампа завершити конфлікт. За словами Лаубахер, Боберт, на її переконання, п'ять разів голосувала за продовження війни.

Боберт балотується на переобрання у 4-му виборчому окрузі Колорадо, який понад десять років підтримує республіканців.

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