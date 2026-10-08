У Російській Федерації — державі-агресорі — членкиню ліберальної партії «Яблуко» Елену Перепелицю засудили до чотирьох років колонії у справі про переказ коштів Фонду боротьби з корупцією покійного російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Справу пов’язали з пожертвою ФБК

Суд визнав Перепелицю винною у переказі коштів ФБК. У Росії фонд визнано «іноземним агентом» і заборонено як «екстремістську» організацію.

Партія «Яблуко» підтвердила вирок у Telegram та оприлюднила заяву Перепелиці до суду. У ній вона заперечила, що свідомо фінансувала екстремістську діяльність.

Перепелиця стала третьою членкинею або членом «Яблука», яких ув’язнили менш ніж за чотири місяці. Видання зазначає, що партію, яка виступає проти війни Росії проти України, переважно не допустили до участі у вересневих парламентських виборах.

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Вироки іншим членам партії

У червні заступника лідера «Яблука» Максима Круглова засудили до семи років ув’язнення за поширення, за версією російського суду, неправдивої інформації про російську армію.

У серпні заступника голови партії Льва Шлосберга засудили до понад 11 років колонії за дискредитацію російських збройних сил і поширення неправдивої інформації про них після того, як він засудив війну проти України.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році російська влада активніше застосовує законодавство про «екстремізм» і воєнну цензуру щодо опозиціонерів та активістів.

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