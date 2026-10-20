Чоловікові висунули обвинувачення у ймовірному наїзді на депутатку Гейнс — The Guardian

У Вангаратті, штат Вікторія в Австралії, 43-річному Брендану Нюдженту висунули обвинувачення у справі про ймовірний наїзд на незалежну депутатку від округу Інді Гелен Гейнс. За даними поліції штату Вікторія, чоловіка затримали в понеділок після інциденту біля депутатського офісу Гейнс.

Висунуті обвинувачення

Як повідомляє The Guardian, Нюдженту висунули обвинувачення в небезпечному керуванні транспортним засобом, що спричинило тяжкі травми, умисному заподіянні тяжких травм, а також у заподіянні шкоди посадовій особі Співдружності. За версією поліції, він автомобілем Toyota LandCruiser наїхав на депутатку.

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Стан депутатки

Гелен Гейнс доправили гелікоптером до лікарні Alfred у Мельбурні для невідкладної операції. Вона перебуває у критичному стані: депутатка втратила одну ногу, а лікарі у вівторок намагалися врятувати другу.

Поліція повідомила, що Нюджент залишиться під вартою на ніч і має постати перед магістратським судом Вангаратти в середу.

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