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Людина вперше ступила на поверхню Місяця в липні 1969 року, а до грудня 1972-го американські астронавти здійснили шість успішних пілотованих висадок. Програма «Аполлон» стала одним із наймасштабніших технологічних досягнень XX століття та довела, що люди здатні не лише досягати іншого небесного тіла, а й працювати на його поверхні та повертатися на Землю. Однак після завершення цієї програми місячні експедиції з екіпажами припинилися на десятиліття.

Тепер NASA готується змінити цю ситуацію. Агентство підтвердило курс на повернення американських астронавтів на Місяць у 2028 році, але сучасна програма передбачає значно складнішу інфраструктуру, ніж та, яку використовували під час місій «Аполлон». Ідеться не лише про повторення історичного досягнення, а й про створення умов для регулярних експедицій та тривалішої присутності людини на Місяці.

Чому після успіху 1969 року людство відмовилося від пілотованих польотів до місячної поверхні, куди зникли технології «Аполлона» та що заважає NASA повернути астронавтів уже зараз?

UA.News розповідає, як змінилися цілі космічних програм, чому місячні місії залишаються надзвичайно дорогими та що має відбутися до наступної висадки.

Як людина вперше висадилася на Місяці

20 липня 1969 року американська місія «Аполлон-11» досягла своєї головної мети. Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін спустилися на місячну поверхню в посадковому модулі Eagle, тоді як третій член екіпажу Майкл Коллінз залишався на орбіті Місяця в командному модулі.

Ця подія стала результатом багаторічної роботи NASA, масштабних державних інвестицій і конкуренції між США та Радянським Союзом. Космічні перегони були частиною ширшого геополітичного протистояння часів холодної війни. Після запуску радянського супутника в 1957 році та польоту Юрія Гагаріна в 1961-му американське керівництво прагнуло продемонструвати технологічну перевагу країни.

У травні 1961 року президент США Джон Кеннеді поставив перед країною мету висадити людину на Місяць і безпечно повернути її на Землю до завершення десятиліття. На виконання цього завдання спрямували значні ресурси: розробляли ракети, космічні кораблі, системи навігації, засоби зв'язку та обладнання для роботи в умовах, які раніше людина не досліджувала безпосередньо.

Для реалізації місій потрібно було створити цілу систему взаємопов'язаних технологій. Ракета-носій Saturn V виводила корабель на траєкторію польоту до Місяця, командно-службовий модуль забезпечував перебування екіпажу в космосі, а окремий посадковий модуль дозволяв двом астронавтам спуститися на поверхню та згодом повернутися на орбіту.

Після успіху «Аполлона-11» США здійснили ще п'ять пілотованих висадок. Загалом на Місяці побували 12 астронавтів. Кожна наступна експедиція розширювала можливості дослідження: екіпажі проводили більше часу на поверхні, збирали зразки ґрунту, встановлювали наукові прилади та використовували місячний автомобіль для переміщення між дослідницькими ділянками.

Останньою стала місія «Аполлон-17», екіпаж якої повернувся на Землю в грудні 1972 року. Відтоді жодна людина не ступала на поверхню Місяця.

Чому США припинили польоти після «Аполлона»

Припинення місячних експедицій не було наслідком технологічної невдачі. США вже продемонстрували можливість здійснювати такі польоти, а наступні місії були заплановані. Головними причинами завершення програми стали зміна політичних пріоритетів, скорочення фінансування та висока вартість подальших експедицій.

Спочатку NASA розглядало значно масштабніший план дослідження Місяця. Після перших успішних висадок агентство сподівалося продовжувати експедиції, удосконалювати обладнання та отримувати більше наукових даних. Проте підтримувати таку програму на колишньому рівні виявилося дедалі складніше.

Як пояснює Національний музей авіації та космонавтики США, ще в 1970 році NASA почало скасовувати заплановані місячні місії. Спочатку відмовилися від «Аполлона-20», а згодом скоротили й інші експедиції. У результаті останньою стала місія «Аполлон-17», хоча початкові плани передбачали продовження польотів.

Важливу роль відіграла економіка. Програма вимагала значних державних витрат на розроблення ракет, виробництво кораблів, роботу центрів управління та підготовку астронавтів. Після досягнення головної політичної мети — випередити СРСР у висадці людини на Місяці — утримувати таку саму інтенсивність фінансування стало важче обґрунтувати перед Конгресом і суспільством.

Змінилися й завдання американської космічної програми. NASA почало готуватися до створення багаторазової транспортної системи Space Shuttle, а згодом зосередило значну частину ресурсів на польотах на низьку навколоземну орбіту, роботі орбітальних станцій і наукових дослідженнях.

Крім того, кожна висадка залишалася небезпечною. Попри успіхи «Аполлона», космічні польоти супроводжувалися серйозними ризиками. Катастрофа «Аполлона-1» у 1967 році, під час якої загинули троє астронавтів на Землі під час випробування корабля, показала ціну помилок у таких програмах. Подальші експедиції вимагали не лише грошей, а й готовності приймати ризики заради результату, який уже не мав такого політичного значення, як перша висадка.

Таким чином, США не втратили здатність літати на Місяць через одну конкретну технічну проблему. Країна вирішила, що подальші експедиції за тодішньої вартості та політичних умов поступаються іншим напрямам космічної діяльності.

Чи справді людство втратило технології польотів на Місяць

Твердження, що людство «забуло, як літати на Місяць», часто використовують для опису тривалої перерви між місіями «Аполлон» і сучасними планами NASA. Однак воно не зовсім точне. Фізичні принципи польоту, математичні моделі та основні знання про навігацію в космосі нікуди не зникли. Проблема полягає в тому, що здатність повторити експедицію залежить не лише від наукових знань.

У 1960-х роках США створили масштабну промислову систему, орієнтовану на конкретну мету. Вона охоплювала виробників ракетних двигунів, постачальників матеріалів, підприємства з виготовлення електроніки, інженерні команди, випробувальні майданчики та центри підготовки екіпажів. Після завершення «Аполлона» багато з цих виробничих процесів припинилися або були переорієнтовані на інші завдання.

Ракету Saturn V більше не виробляють. Виробничі лінії, обладнання та ланцюги постачання, що забезпечували програму, не збереглися як готова система для повторного використання. Частина інженерів, які безпосередньо працювали над «Аполлоном», завершила кар'єру, а новим поколінням фахівців довелося відновлювати практичний досвід на основі документації, випробувань і сучасних інженерних методів.

Навіть якщо креслення старої ракети доступні, це не означає, що її можна просто зібрати заново. Потрібні матеріали з визначеними характеристиками, виробничі потужності, кваліфіковані постачальники, перевірка компонентів і підтвердження того, що вся система відповідає вимогам безпеки. До того ж електроніка, програмне забезпечення, стандарти сертифікації та доступні технології суттєво змінилися.

Сучасна NASA не намагається буквально відтворити «Аполлон». Агентство створює нову архітектуру польотів із кораблем Orion, ракетою Space Launch System та комерційними посадковими системами. Це дає змогу використовувати нові технології, але водночас потребує розроблення, випробування та узгодження великої кількості компонентів.

Отже, людство не втратило знань про політ на Місяць. Воно втратило колишню промислову систему, яка забезпечувала такі експедиції, а тепер формує нову — з іншими технічними рішеннями, виробниками та вимогами до безпеки.

Чому сучасна висадка виявилася такою складною

На перший погляд, сьогодні здійснити політ на Місяць мало б бути простіше, ніж у 1969 році. Комп'ютери стали потужнішими, навігація — точнішою, а інженери мають десятиліття додаткового досвіду в космічних польотах. Проте сучасна місячна експедиція — це не просто повторення маршруту «Аполлона» з новішим обладнанням.

По-перше, NASA прагне не лише доставити екіпаж на поверхню, а й створити основу для регулярних місій. Це передбачає складнішу логістику, нові посадкові системи, сучасні скафандри, наукове обладнання та можливість довше працювати в умовах місячного середовища.

По-друге, частину ключових систем розробляють приватні компанії. NASA співпрацює зі SpaceX та Blue Origin, які створюють посадкові апарати для транспортування астронавтів між місячною орбітою та поверхнею. Ці системи мають пройти випробування, зокрема демонстраційні польоти без екіпажу, перш ніж агентство дозволить використовувати їх для пілотованих висадок.

По-третє, кожен етап місії залежить від готовності попереднього. Корабель повинен безпечно доставити екіпаж до Місяця, посадковий модуль — прийняти астронавтів, виконати спуск і забезпечити зліт із поверхні, а системи життєзабезпечення мають працювати впродовж усього польоту. Помилка або затримка в одному з ключових елементів може вплинути на всю місію.

Показовим прикладом є розроблення скафандрів. Вони мають захищати астронавтів від вакууму, перепадів температур, місячного пилу та радіаційного середовища, але водночас дозволяти рухатися, збирати зразки й працювати з обладнанням. Це повноцінна система життєзабезпечення, а не просто захисний одяг.

У звітах Рахункової палати США про програму Artemis серед головних проблем називали затримки в розробленні посадкового модуля та скафандрів, а також значний обсяг робіт, які потрібно завершити до пілотованої висадки. Ці труднощі показують, чому наявності потужної ракети та космічного корабля недостатньо для реалізації всієї експедиції.

Ще одна особливість сучасної програми — прагнення досліджувати район південного полюса Місяця. Ця місцевість становить великий науковий інтерес, зокрема через потенційну наявність водяного льоду в постійно затінених кратерах. Водночас рельєф, освітлення та складні умови навігації висувають додаткові вимоги до вибору місця посадки й роботи обладнання.

Усе це робить сучасну висадку не менш складним завданням, ніж у часи «Аполлона», хоча причини складності сьогодні частково інші. NASA має не просто повторити історичний політ, а забезпечити безпеку екіпажу та створити технологічну основу для наступних експедицій.

Що змінила програма Artemis і чому висадку перенесли на 2028 рік

Сучасна програма NASA з повернення людей на Місяць називається Artemis. Її мета — відновити пілотовані місячні експедиції, розширити наукові дослідження та поступово створити умови для тривалішої присутності людини на поверхні супутника Землі.

Програма передбачає використання ракети Space Launch System, космічного корабля Orion і посадкових систем, які розробляють приватні компанії. На відміну від «Аполлона», NASA прагне побудувати модель, за якої різні елементи місії можуть розвиватися паралельно, а посадкові модулі та інші системи згодом використовуватимуться в наступних експедиціях.

Однак початкові плани Artemis неодноразово змінювалися. Розроблення посадкових апаратів, скафандрів та інших компонентів потребувало більше часу, ніж очікувалося. У результаті NASA переглянула послідовність місій і вирішила провести додаткову перевірку ключових систем перед поверненням астронавтів на місячну поверхню.

23 жовтня 2026 року агентство оприлюднило оновлений план прискорення місячних місій. Згідно з ним, місія Artemis III має відбутися у 2027 році та передбачатиме випробування важливих систем і процедур зближення та стикування посадкових апаратів із кораблем Orion на низькій навколоземній орбіті. Це дозволить перевірити сумісність систем до того, як екіпаж вирушить на місячну поверхню.

Першу пілотовану висадку в межах оновленої послідовності NASA планує здійснити під час Artemis IV на початку 2028 року. Водночас конкретна готовність посадкового апарата залишатиметься визначальним чинником для остаточного графіка.

Як повідомило NASA про прискорення розроблення посадкових систем, агентство працює одразу з двома компаніями — SpaceX і Blue Origin. Обидві мають підготувати свої апарати до випробувань і продемонструвати здатність виконувати необхідні операції. NASA визначатиме, яка система буде готова безпечно доставити астронавтів на поверхню та повернути їх до Orion.

За планом агентства, екіпаж стартуватиме із Землі на кораблі Orion, після чого перейде на посадковий апарат. Двоє астронавтів спустяться на поверхню Місяця, тоді як інші члени екіпажу залишатимуться на орбіті. Після завершення досліджень астронавти мають повернутися на орбіту, знову перейти до Orion і вирушити додому.

Ця схема потребує узгодженої роботи кількох космічних систем, а також підтвердження їхньої надійності під час випробувань. Саме тому перенесення висадки не можна пояснити лише затримкою одного запуску: йдеться про готовність усієї архітектури місії.

Чому NASA хоче повернутися саме зараз

Повернення на Місяць має для США не лише символічне значення. За понад пів століття змінилися наукові завдання, технологічні можливості та геополітичний контекст космічних досліджень. Тепер мета полягає не тільки в тому, щоб першими досягти поверхні, а й у тому, щоб забезпечити регулярні польоти та тривалішу присутність людини за межами Землі.

Одним із головних наукових напрямів є дослідження південного полюса Місяця. У постійно затінених кратерах можуть зберігатися запаси водяного льоду, який у перспективі потенційно можна буде використовувати для отримання води, кисню або компонентів ракетного палива. Проте для практичного використання цих ресурсів потрібно спочатку визначити їхнє розташування, кількість, склад і доступність.

Не менш важливим є досвід тривалої роботи в умовах іншого небесного тіла. Астронавти мають перевірити обладнання, процедури переміщення, системи життєзабезпечення та технології, які можуть знадобитися для майбутніх експедицій на Марс. Місяць розташований значно ближче до Землі, тому він може стати полігоном для випробування рішень, які згодом використовуватимуться в дальших космічних подорожах.

Повернення також відбувається на тлі конкуренції між космічними державами. США прагнуть зберегти провідну роль у дослідженні Місяця, залучаючи міжнародних партнерів і приватні компанії. У такій моделі NASA не обов'язково має самостійно розробляти кожну технологію: частину робіт виконують комерційні підрядники, які можуть пропонувати власні технічні рішення.

Водночас створення постійної інфраструктури вимагатиме значних інвестицій і багаторічної роботи. Навіть успішна висадка у 2028 році не означатиме, що люди зможуть одразу жити на Місяці тривалий час. Для цього необхідно розв'язати питання енергопостачання, захисту від радіації, доставки вантажів, зв'язку, ремонту обладнання та забезпечення екіпажів ресурсами.

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