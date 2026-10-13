Чорні руси взяли відповідальність за спробу переправити 20 мігрантів до Латвії — RMF24

Група, що називає себе «Чорні руси», у відео в Telegram заявила про відповідальність за спробу переправити 20 мігрантів із Білорусі до Латвії. Інцидент стався вночі проти 6 жовтня на латвійсько-білоруському кордоні, повідомляє RMF24.

Озброєний супровід і камери

За даними латвійських військових і Міністерства внутрішніх справ, це була особливо агресивна спроба незаконного перетину кордону за участю озброєного та замаскованого супроводу. Чоловіки, які супроводжували мігрантів на білоруському боці, намагалися проштовхнути їх до Латвії та погрожували латвійським військовослужбовцям.

Після інциденту група замаскованих людей незаконно перетнула кордон і забрала камери спостереження латвійських служб. До прибуття службовців вони встигли повернутися на територію Білорусі.

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Заяви групи та оцінка НАТО

У відеозверненні «Чорні руси» назвали інцидент тестом для Латвії, який, за їхньою версією, країна не пройшла. Група також заявила, що подібні дії можуть відбутися на інших ділянках кордону Білорусі, та анонсувала продовження саботажу проти сусідніх держав.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій у Ризі Яніс Сартс заявив телеканалу LTV, що існування незалежних таких угруповань у Білорусі та Росії є неможливим. На його думку, події на кордоні є інформаційною операцією, безпосередньо пов’язаною з владою Білорусі та Росії — держави-агресора.

Латвія в останні місяці фіксує посилення міграційного тиску на східному кордоні. Від початку року понад 12 тисяч людей намагалися незаконно перетнути кордон із боку Білорусі. На початку жовтня уряд Латвії продовжив до кінця року операцію «Вілкатіс», розпочату в серпні проти нелегальної міграції білоруським маршрутом.

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