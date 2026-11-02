Чорногорія готує заборону на в’їзд російському мільярдеру Струкову

Влада Чорногорії розпочала процедуру оформлення заборони на в’їзд для російського мільярдера Костянтина Струкова, який перебуває під міжнародними санкціями.

За їхніми даними, бізнесмена зупинили в аеропорту Тивата, коли він намагався вилетіти до Сербії. Струков дав свідчення співробітникам прикордонної поліції, після чого залишив країну. Рішення про заборону на в’їзд йому мають надіслати за домашньою адресою.

Струков є колишнім власником золотодобувної компанії «Південьуралзолото» (ЮГК), яку влітку 2025 року націоналізували за позовом Генеральної прокуратури РФ. Сам бізнесмен перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії та інших країн.

У Чорногорії Струкову належить велика земельна ділянка на узбережжі. У 2018 році його вказували в документах муніципалітету Герцег-Нові як керівника проєкту туристичного комплексу в бухті Добра Лука на півострові Луштиця. Центральним об’єктом мав стати п’ятизірковий готель. Бізнесмен придбав землю у компанії Navigator Finance за 5,4 млн євро разом із правами на вже підготовлену будівельну документацію. Водночас, за інформацією видання, проєкт готелю міг бути формальним приводом для створення розкішної приватної резиденції.

Із 2000-го до 2025 року Струков був депутатом Законодавчих зборів Челябінської області, а дев’ять років обіймав посаду віцеспікера. У 2021 році він очолив рейтинг найбагатших російських державних службовців за версією Forbes. Його дохід за 2020 рік перевищив 8,6 млрд рублів.

Російська Генпрокуратура стверджувала, що Струков поєднував підприємницьку діяльність із державною службою, використовуючи посадове становище для отримання комерційної вигоди, а також вивів за кордон понад 163 млрд рублів. Сам бізнесмен називав ці звинувачення абсурдними.

У червні 2026 року націоналізовану ЮГК продали компанії «БТС-Мост Холдинг» за 93,16 млрд рублів за початкової ціни 162,02 млрд рублів. Новим власником став бізнесмен Руслан Байсаров, якого пов’язують із главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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