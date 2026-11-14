Чорногорія обіграла Польщу 61:56 у відборі на Євробаскет — Interia Sport

Жіноча збірна Чорногорії з баскетболу перемогла Польщу з рахунком 61:56 у Подгориці в матчі другого раунду кваліфікації на Євробаскет. Польська команда вперше вийшла вперед після великої перерви за 2 хвилини 45 секунд до фінальної сирени, але не втримала перевагу. Про це повідомляє Interia Sport.

Збірні виступають у групі I другого раунду відбору разом з Ізраїлем і Туреччиною. До фінального турніру Євробаскету вийдуть дві найкращі команди з чотирьох.

Польща відігравалася протягом матчу

На старті зустрічі польки повели 4:0 після влучань Юлії Нємоєвської та Вероніки Теленги. Однак згодом команда не реалізувала вісім кидків поспіль, а Чорногорія вийшла вперед. Першу чверть господарки завершили за мінімальної переваги — 16:15.

У другій десятихвилинці Чорногорія відірвалася на 10 очок — 29:19. Польки скоротили відставання наприкінці першої половини завдяки ривку 11:3, проте перед заключною чвертю все одно поступалися чотирма очками.

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Вирішальна кінцівка

У 28-й хвилині Стефані Мавунга зрівняла рахунок — 41:41. У четвертій чверті Чорногорія знову створила відрив у сім очок за рахунку 53:46, але польська команда повернулася до гри. Анна Макурат стала найрезультативнішою баскетболісткою Польщі, набравши 16 очок, а Теленга оформила дабл-дабл — 11 очок і 11 підбирань.

За 2 хвилини 45 секунд до завершення матчу Польща вийшла вперед — 56:55. Однак у заключних хвилинах очки набирали лише чорногорки, які довели гру до перемоги. Підсумок чвертей: 16:15, 18:15, 13:13, 14:13.

Наступний матч у межах цієї сесії збірна Польщі проведе у вівторок у Гожуві проти Туреччини, яку Interia Sport називає фавориткою групи. Матч-відповідь Польщі та Чорногорії запланований на 13 лютого 2027 року.

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