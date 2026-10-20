Чорногорія перевірятиме кандидатів у прем’єри та міністри — Balkan Insight

Парламент Чорногорії в Подгориці ухвалив конституційні зміни, що передбачають перевірку доброчесності кандидатів на посади прем’єр-міністра та членів уряду до їх висунення. Мета нововведення — виявляти потенційні конфлікти інтересів і вживати передбачених законом заходів для усунення таких ризиків.

Як повідомляє Balkan Insight, ініціативу підтримали правляча коаліція, незалежні депутати та один депутат від опозиційного Європейського альянсу. Найбільша опозиційна Демократична партія соціалістів і просербська Демократична народна партія не були присутні під час голосування.

Деталі перевірок визначить закон

Уряд також погодився внести додаткову конституційну поправку на вимогу незалежних депутатів, Європейського альянсу та партії «Об’єднана реформаторська дія». Вона передбачає ухвалення окремого законодавства, яке детально встановить порядок проведення перевірок доброчесності.

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Віцепрем’єр-міністр із питань політичної системи, юстиції та боротьби з корупцією Момо Копривиця заявив, що правила не заборонятимуть власникам бізнесу обіймати посади прем’єр-міністра чи міністра. Водночас вони мають обрати між державною посадою та продовженням бізнесу з державою.

Позиція опозиції та переговори з ЄС

Демократична партія соціалістів виступила проти первинного та оновленого варіантів пропозиції. У партії вважають, що такі перевірки слід регулювати законом, проводити до виборів, а процедуру забезпечити чіткими критеріями та правовими гарантіями.

Ухвалені зміни розглядають як крок до виконання Чорногорією зобов’язань за розділом 23 переговорів про вступ до ЄС, який охоплює судову систему, основні права, верховенство права, протидію корупції та підзвітність посадовців. Після тимчасового закриття ще трьох розділів 12 жовтня Чорногорія тимчасово закрила 21 із 33 переговорних розділів.

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