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Чорногорія має намір запустити систему електронних віз (e-Visa) для іноземних туристів у травні 2027 року, перед початком літнього туристичного сезону.

Як повідомила керівниця генерального директорату з консульських питань МЗС країни Івана Джуканович, платформа розробляється спільно з Програмою розвитку ООН і дозволить іноземцям онлайн подавати анкету та документи, сплачувати консульський збір і отримувати візу без особистого візиту до консульства, який знадобиться лише в окремих випадках.

За її словами, це рішення є продовженням гармонізації візової політики на шляху до євроінтеграції після того, як із 1 листопада країна запровадила візовий режим для громадян росії, білорусі, Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Вартість електронної візи та терміни розгляду заяв наразі не визначені, а запуск нової системи потребуватиме також посилення кадрового та адміністративного потенціалу МЗС і дипломатичних установ Чорногорії.

Джерело: заява керівниці генерального директорату з консульських питань МЗС Чорногорії Івани Джуканович для порталу RTCG.

Нагадаємо, Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадила візовий режим для громадян Росії. Таке рішення уряд країни ухвалив у межах повного узгодження своєї візової політики з правилами Європейського Союзу.

Після цього Міністерство закордонних справ рф оголосило про запровадження візового режиму для громадян Чорногорії.

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