Чорногорія видворила засновника Rybar Михайла Звінчука — Jerusalem Post

У Чорногорії затримали, а згодом видворили засновника російського воєнного блогу Rybar Михайла Звінчука та ще трьох громадян Росії. Рішення ухвалили з причин національної та внутрішньої безпеки держави, повідомляє Jerusalem Post.

Затримання у Рисані

Звінчука, який раніше працював у Міністерстві оборони Російської Федерації — держави-агресора, затримали в адріатичному курортному місті Рисан. Газета Pobjeda з посиланням на джерела повідомила, що разом із ним затримали інших осіб, зокрема його дружину, у зв'язку зі звинуваченнями у поширенні «російського впливу».

Поліція Чорногорії та Агентство національної безпеки ANB заявили, що виявили чотирьох громадян Росії та провели щодо них відповідні процедури. Відомства зазначили, що ці особи не можуть надалі перебувати в країні, тому ухвалили рішення про їхнє видворення. Джерело в поліції підтвердило, що серед них був Звінчук.

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що країну попереджали про можливі спроби дестабілізації та гібридної війни. За його словами, Чорногорія захищає власні інтереси й не дозволить поставити під загрозу своє європейське майбутнє.

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Позиція Rybar і санкції

У Rybar заявили, що Звінчук та інші затримані перебували в Чорногорії законно й планували знімати матеріал у монастирі. У блозі також стверджували, що порушень місцевого законодавства не було, тому очікували на звільнення затриманих. Російське посольство в Подгориці повідомило, що вимагало роз'яснень щодо причин затримання.

Rybar має понад 1,5 млн підписників і висвітлює війну Росії проти України та іншу діяльність Росії. У липні Велика Британія запровадила санкції проти десяти осіб, пов'язаних із Rybar, заявивши, що медіакомпанія отримує ресурси від російської держави та поширює неправдиві наративи про Україну, а також втручається у вибори в Європі, зокрема в Молдові та Вірменії.

Відносини Подгориці та Москви

Чорногорія приєдналася до НАТО у 2017 році. У 2022 році, у зв'язку з війною Росії проти України, вона запровадила санкції проти Москви, заборонила російські державні медіа та вислала російських дипломатів за шпигунство. У відповідь Москва оголосила Чорногорію ворожою державою.

У жовтні 2024 року Держдепартамент США запропонував винагороду до 10 млн доларів за інформацію, яка допоможе встановити 19 людей, причетних до адміністрування пов'язаних із Rybar каналів у соціальних мережах. Американське відомство заявляло, що ці канали просували політичні інтереси Росії у США напередодні президентських виборів 2024 року.

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