Чорногорія з 1 листопада запроваджує візи для громадян Росії

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З 1 листопада 2026 року Чорногорія скасує безвізовий режим для громадян Росії.

До 31 жовтня росіяни ще зможуть в’їжджати до країни без віз і перебувати там до 30 днів.

Візові вимоги також запровадять для громадян Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини.

Уряд Чорногорії пояснив рішення необхідністю узгодити візову політику з правилами Європейського Союзу. Це є одним із критеріїв просування країни на шляху до вступу в ЄС.

Парламент Чорногорії в Подгориці ухвалив конституційні зміни, що передбачають перевірку доброчесності кандидатів на посади прем’єр-міністра та членів уряду до їх висунення. Мета нововведення — виявляти потенційні конфлікти інтересів і вживати передбачених законом заходів для усунення таких ризиків.

Чорногорія посилила умови надання тимчасового захисту для військовозобов’язаних громадян України. Тепер його зможуть отримати лише ті, хто перед приїздом фактично проживав в Україні та виконав військовий обов’язок або був звільнений від нього. Нові обмеження не стосуються українців, які вже мають цей статус у Чорногорії.

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