0:00 / 0:00

У жовтні російські порти Чорного й Азовського морів фактично припинили контейнерні перевезення: за місяць туди не прибув жоден контейнерний вантаж. Причиною стали атаки українських безпілотників на судна та ризики для морських перевізників, повідомляють російські джерела.

Як зазначає видання, торік Новоросійськ прийняв 1,1 млн контейнерів, однак у жовтні цього року південні порти Росії не здійснювали контейнерної перевалки.

Влітку Сили оборони України активізували удари по суднах у Чорному морі, внаслідок яких кілька кораблів були потоплені. За словами генерального директора компанії «Си-Шиппинг» Олексія Гагарінова, до жовтня маршрут до Новоросійська залишили останні перевізники, які продовжували ним користуватися.

Власник однієї з експедиторських компаній пояснював, що альтернативні маршрути значно довші й дорожчі, однак перевізники не готові йти на ризик, пов'язаний із заходом до російських портів.

Водночас, за оцінкою Центру економічного прогнозування Газпромбанку, попри фактичне припинення контейнерної перевалки в Азово-Чорноморському басейні, загальний обсяг контейнерних перевезень у Росії за жовтень виявився на 5% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Окупанти ховають пошкоджені кораблі Чорноморського флоту в бухтах Севастополя.

Чорноморський флот РФ не може користуватися ремонтною базою в окупованому Криму.

Раніше у Криму ФСБ затримала чоловіка за підозрою у передачі даних про Чорноморський флот.

Читай нас у