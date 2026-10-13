Чотири країни закликали не відкладати вибори в Палестині — Anadolu Agency

Глави МЗС Австралії, Канади, Франції та Великої Британії закликали Палестинську адміністрацію переглянути рішення про перенесення законодавчих і президентських виборів у Палестині з листопада на вересень 2027 року. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Спільна заява міністрів

У спільній заяві міністри висловили глибокий жаль через рішення президента Палестини Махмуда Аббаса. На їхню думку, відтермінування позбавить палестинців ще однієї можливості проголосувати та ще більше підірве суспільну довіру до демократичних інституцій.

Міністри зазначили, що після останніх виборів до Палестинської законодавчої ради минуло майже два десятиліття. Вони також нагадали, що заплановані на 2021 рік вибори вже переносили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик забезпечити участь

Глави зовнішньополітичних відомств визнали, що проведення виборів відповідно до міжнародних стандартів і забезпечення участі всіх палестинців, які мають право голосу, пов'язані зі значними труднощами. Водночас вони відзначили роботу Центральної виборчої комісії з підготовки до голосування.

У заяві йдеться, що вибори, які заслуговують на довіру, є важливою складовою зобов'язань Махмуда Аббаса та Палестинської адміністрації щодо реформ, демократичного оновлення й підзвітного врядування відповідно до Нью-Йоркської декларації від липня 2025 року. Міністри закликали Палестинську адміністрацію вжити необхідних кроків для проведення законодавчих і президентських виборів без подальших зволікань.

Також вони закликали Ізраїль утримуватися від дій, які можуть перешкодити виборам, зокрема забезпечити практичні умови для участі всіх палестинців.

Читай нас у