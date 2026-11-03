У Північній Кароліні, Массачусетсі, Нью-Йорку та Пенсильванії в день виборів повідомили про технічні проблеми на виборчих дільницях. Про це The Hill повідомило з посиланням на місцевих посадовців та виборчі органи.

Продовження голосування у Північній Кароліні

Виборча рада штату Північна Кароліна схвалила продовження голосування в будівлі суду міста Табор-Сіті в окрузі Колумбус, а також коротші продовження в округах Гейтс, Ленуар, Вілсон і Гертфорд. За даними ради, це має відтермінувати оприлюднення загальноштатних результатів на 45 хвилин.

Дільниці в округах Колумбус і Ленуар мали працювати відповідно до 20:15 та 20:00. В окрузі Гертфорд голосування продовжили до 19:55, а в окрузі Вілсон — до 19:45.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проблеми зі сканерами та обладнанням

У місті Нью-Бедфорд у Массачусетсі несправності виборчих машин зафіксували на чотирьох дільницях. Речник міста Джек Туон заявив, що внутрішній дріт перешкоджав роботі отвору, через який подають бюлетені. Посадовці змінили положення дротів, після чого обладнання відновило роботу.

На трьох дільницях округу Честер у Пенсильванії проблеми з налаштуванням машин затримали відкриття. Клопотання про продовження голосування там на 30 хвилин було задоволено, тому дільниці мали працювати до 20:30. В інших частинах округу голосування завершувалося о 20:00.

В окрузі Вестчестер у штаті Нью-Йорк сканери бюлетенів перестали приймати бюлетені після відкриття дільниць о 06:00. Виборцям рекомендували продовжувати заповнювати паперові бюлетені та класти їх до спеціальних помаранчевих аварійних пакетів, де їх мали зберегти й підрахувати пізніше.

Читай нас у