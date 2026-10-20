Чутки про кому Кім Чен Ина поширюються мережею — The Sun

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У мережі поширюють непідтверджені чутки, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває в комі. Водночас незалежних підтверджень цієї інформації немає, а офіційний Пхеньян не робив заяв про стан здоров’я керівника країни.

За даними британського таблоїда, у соцмережах стверджують, що 42-річний Кім Чен Ин переніс крововилив у мозок і потрапив у кому. Також нібито його могли перевезти до Пекіна, де лікують у лікарні Peking Union Medical College Hospital.

Проте видання не подає незалежних доказів госпіталізації. Влада Північної Кореї та офіційні представники Китаю не підтвердили інформації про критичний стан лідера. Медичних документів чи інших перевірених свідчень також немає. На відсутність достовірних доказів звертає увагу й пакистанське видання Geo News.

Останні відомості про публічну активність керівника КНДР датовані серединою жовтня. За даними Reuters, він відвідав новий музей оборонної промисловості, де показали військові розробки країни, зокрема міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20. Державні медіа КНДР оприлюднили матеріали про цей захід.

Нові чутки The Sun пов'язує з браком свіжих повідомлень про лідера. Проте перерва в публічних заходах ще не доводить, що в політика проблеми зі здоров'ям. Північна Корея – закрита країна, тож відомостей про особисте життя та самопочуття її керівництва мало, а офіційні заяви часто неможливо перевірити незалежно.

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