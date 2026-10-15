Секретаріат Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), заявив, що Камбоджа досягла лише обмеженого прогресу в реформуванні системи експорту довгохвостих макак, яких використовують у біомедичних дослідженнях. Як повідомляє Mongabay, регулятор не може ні підтвердити, ні виключити можливість шахрайства або корупції в цій торгівлі.

У листопаді 2025 року CITES висунув Камбоджі шість рекомендацій щодо вилову, розведення та експорту макак. У документі від 5 жовтня секретаріат повідомив, що уряд країни не надав достатніх доказів повного виконання жодної з них. Питання розглядатиме Постійний комітет CITES на засіданні в Женеві 2–6 листопада; країнам, які не відповідають стандартам конвенції, можуть загрожувати торговельні обмеження.

Проблеми з обліком тварин

За даними CITES, Камбоджа не оновила законодавство 2006 року відповідно до вимог конвенції. Також країна продовжує виловлювати макак у природі для поповнення розплідників, не провівши досліджень чисельності популяцій та можливого впливу такого вилову.

Секретаріат окремо звернув увагу, що камбоджійська сторона, схоже, не вважає дикими тваринами макак, виловлених у громадських місцях. CITES наголосив, що за правилами конвенції такі тварини все одно належать до диких.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На прохання надати копії всіх експортних дозволів Камбоджа передала лише п’ять зразків. Цього недостатньо, щоб перевірити, чи в документах систематично зазначають індивідуальні номери макак. Крім того, влада не надала інформації про знищення ідентифікаційних нашийників після експорту. Такі бирки мають знищувати, аби їх не використали повторно для фальшивого оформлення диких тварин як вирощених у неволі.

Відтерміноване мікрочипування

Програма мікрочипування, яка мала замінити систему нашийників, схоже, затримується. Її впровадження спочатку очікували до кінця 2026 року, але Камбоджа повідомила CITES про перенесення терміну на 2028 рік. Регулятор також заявив, що країна не довела точність даних у дозволах щодо кількості макак, які ввозять або вивозять, і не надала доказів дотримання розплідниками заходів щодо щомісячної звітності про поголів’я.

Речник Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Камбоджі Хім Фінан заявив, що непідтверджені твердження не є фактами, а влада зосереджена на конструктивній співпраці з CITES. Раніше п’ятирічне розслідування Служби рибних ресурсів та дикої природи США виявило суттєві докази того, що камбоджійські ферми могли оформлювати виловлених у природі макак як вирощених у неволі. Водночас обвинувачених у цій справі не засудили.

За даними торговельної бази CITES, у 2020–2024 роках Камбоджа експортувала понад 182 тисячі довгохвостих макак. Популяція цього виду в країні, за оцінками, скоротилася на 50–70% за останні три десятиліття.

Читай нас у