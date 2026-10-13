CJP заявила про затримання лідерів у Делі після входу на Джантар-Мантар — Channel NewsAsia

Молодіжна Cockroach Janta Party (CJP) заявила про затримання кількох своїх лідерів у Делі, Індія, після того, як вони увійшли на забарикадований майданчик для протестів Джантар-Мантар. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Затримання біля Джантар-Мантар

За даними CJP, серед затриманих були Саурав Дас, Ашутож Ранка та Аджинк'я Шінде. Відео, яке опублікував лідер партії Абхіджіт Діпке, показує, як протестувальники перелазять через жовті металеві бар'єри, забігають на порожній майданчик і розмахують національним прапором. Після цього поліція переслідувала та затримала їх, стверджують у CJP.

Поліція Делі в понеділок виключила Джантар-Мантар у центрі індійської столиці з переліку офіційно визначених місць для проведення протестів. Майданчик кілька днів був перекритий металевими бар'єрами та перебував під посиленою охороною поліції.

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Вимоги протестувальників

Останніми днями прихильники руху та опозиційні партії виходили на вулиці, попри посилені заходи безпеки. Вони вимагають відставки голови Виборчої комісії Індії, звинувачуючи комісію в маніпуляціях із виборчими списками на користь партії прем'єр-міністра Нарендри Моді. Виборча комісія заперечила будь-які порушення.

Поліція запропонувала три альтернативні офіційні локації для протестів. Діпке у дописі, позначивши Моді, заявив, що спротив неможливо позбавити офіційного статусу. Сам прем'єр-міністр під час виступу на бізнес-конференції в Делі назвав Індію «матір'ю демократії» та сказав, що в країні люди відкрито обговорюють широкий спектр питань, не згадуючи протести безпосередньо.

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