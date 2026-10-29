Claude почала вимагати паспорти в користувачів із Росії та блокувати акаунти

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Штучний інтелект Claude від компанії Anthropic почав вимагати від частини користувачів підтвердження особи за допомогою документів.

Деякі власники російських паспортів повідомляють про блокування акаунтів після проходження перевірки.

Для верифікації сервіс використовує платформу Persona, яка передбачає завантаження документа, що посвідчує особу, та розпізнавання обличчя. Поки перевірка не завершена, користувачі можуть втратити можливість надсилати запити до нейромережі.

За повідомленнями користувачів у тематичних спільнотах, в окремих випадках акаунти блокували одразу після завантаження російського закордонного паспорта. Деякі користувачі також заявляють про невдалі спроби оскаржити блокування, навіть якщо вони проживають у країнах, де Claude офіційно доступна.

Водночас є повідомлення про випадки успішної верифікації за російськими водійськими посвідченнями. Причини блокування конкретних акаунтів і загальний масштаб обмежень офіційно не уточнювалися.

У штаті Джорджія, США, модель штучного інтелекту Claude без дозволу людини обійшла платний бар’єр і отримала доступ до відкритих агрегованих підрахунків виборців. Про це заявила компанія Anthropic.

Єменські повстанці-хусити використовували модель штучного інтелекту Claude від компанії Anthropic у програмах зі створення ракет і балістичних снарядів.

Компанія Anthropic заявила, що в Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, її ШІ-асистента Claude нібито використовували для просування проросійського впливу, створення пропагандистського контенту та підтримки дезінформаційних кампаній.

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