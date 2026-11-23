У США фіктивні рекрутингові та консалтингові компанії пропонували високооплачувану роботу колишнім і чинним посадовцям, консультантам та журналістам, ймовірно прагнучи отримати від них дані, пов’язані з національною безпекою. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на журналістське розслідування CNN.

Вербування через оголошення про роботу

За даними CNN, передбачувана мережа пов’язана з Китаєм. Фальшиві компанії розміщували на LinkedIn оголошення про прибуткові консультаційні проєкти, пов’язані з КНР. Люди, які відгукувалися на такі пропозиції, готували аналітичні матеріали та звіти, не знаючи, хто є фактичним замовником.

Ціллю могли бути не лише колишні державні службовці, а й журналісти, аналітики та підприємці, які мають доступ до стратегічно важливої інформації. CNN зазначає, що після звільнення тисяч федеральних службовців за адміністрації Дональда Трампа частина з них залишила посади без належної підготовки та попереджень про ризики шпигунської діяльності.

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Сайти взяло під контроль ФБР

У червні ФБР взяло під контроль 13 вебсайтів, пов’язаних із фіктивними консалтинговими компаніями, повідомили американські служби. Китай відкинув звинувачення, назвавши їх елементом політичного цькування.

Журналісти CNN спільно з аналітиками також виявили інші підозрілі сайти, схожі на ті, які взяло під контроль ФБР. Макс Лессер із Foundation for Defense of Democracies припустив, що така мережа може охоплювати понад 100 доменів. У спільній заяві Велика Британія, Австралія, Канада та Нова Зеландія попередили, що необережне розкриття важливих відомостей під час нібито працевлаштування може становити загрозу для військових і створювати умови для втручання іноземних держав у демократичні процеси.

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