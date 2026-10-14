Італійська асоціація промисловців Confindustria прогнозує зростання ВВП Італії на 1% у 2026 році та уповільнення темпів до 0,6% у 2027-му. Як повідомляє ANSA English, оцінку оприлюднив дослідницький центр організації в осінньому економічному прогнозі.

Уповільнення у 2027 році

У Confindustria вважають, що зростання ВВП у 2026 році перевищить очікування. Водночас дослідницький центр назвав це зростання нестійким.

За прогнозом організації, уповільнення буде відчутним у 2027 році. Прогноз зростання на цей рік становить 0,6% через слабку динаміку наприкінці 2026 року та лише помірне відновлення на початку 2027-го.

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Енергетична вразливість

Зростання італійської економіки стримують витрати на енергію, інфляція та процентні ставки, зазначили в Confindustria. Найбільшою вразливістю економіки Італії в організації назвали енергетичні витрати.

Економісти Confindustria попередили, що прогнозоване зростання ВВП у 2026 році може зникнути, якщо середня ціна нафти Brent протягом року становитиме близько 126 доларів за барель. За такого сценарію зростання економіки країни дорівнювало б нулю.

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