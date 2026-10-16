Cook Political Report змінив оцінки 11 округів на користь демократів у США — The Hill

У США безпартійний аналітичний проєкт Cook Political Report переглянув оцінки 11 виборчих округів Палати представників у бік Демократичної партії напередодні проміжних виборів 2026 року. Як повідомляє The Hill, значна частина цих округів розташована у штатах, які традиційно підтримують республіканців.

Зміни в округах республіканців

Округи республіканців Бреда Фінстада в Міннесоті, Майка Тернера та Майка Кері в Огайо змінили оцінку з «імовірно республіканський» на «схиляється до республіканців». Так само були переглянуті оцінки відкритих округів №21 у штаті Нью-Йорк і №1 у Південній Кароліні.

Округи Дерека Шмідта в Канзасі та Майка Флада в Небрасці, а також відкритий округ №16 у Флориді, перейшли з категорії «надійно республіканський» до категорії «імовірно республіканський».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відкритий 1-й округ Монтани, де Дональд Трамп переміг із відривом у 12 відсоткових пунктів на виборах 2024 року, Cook Political Report перевів із категорії «схиляється до республіканців» до категорії «без явного фаворита».

Конкуренція за місця демократів

Округи демократів Грега Ландсмана в Огайо та Джареда Московіца у Флориді також змістилися далі в бік демократів. Республіканці перед проміжними виборами змінили межі обох округів, сподіваючись полегшити боротьбу за ці мандати.

Редакторка Cook Political Report з питань Палати представників Ерін Кові звернула увагу на значні зовнішні витрати у ключових округах з боку House Majority PAC, Congressional Leadership Fund і суперкомітетів політичної дії MAGA Inc. За її словами, це свідчить, що обидві партії вважають ці перегони конкурентними. Кові також зазначила, що демократи мають конкурентні позиції в округах, які раніше голосували за Барака Обаму, але на президентських виборах 2024 року підтримали Трампа.

Читай нас у