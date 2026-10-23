Cook Political Report змінив оцінки 19 округів на користь демократів — The Hill

У США непартійний виборчий аналітичний проєкт Cook Political Report змінив оцінки 19 виборчих округів Палати представників на користь Демократичної партії менш ніж за два тижні до проміжних виборів. Про це повідомляє The Hill.

Зміни у рейтингах округів

Шість округів, які нині представляють республіканці, перейшли з категорії «під питанням» до категорії, де перевагу віддають демократам. Серед чинних конгресменів, чиї округи згадано в оновленні, — Хуан Сіскомані з Аризони, Гейб Еванс із Колорадо, Джен Кігганс із Вірджинії та Деррік Ван Орден із Вісконсину.

Ще два вільні округи — 6-й у Кентуккі та 35-й у Техасі — перевели з категорії, де перевагу мали республіканці, до категорії «під питанням». У 6-му окрузі Кентуккі змагаються демократ Зак Дембо та республіканець Ральф Альварадо, а у 35-му окрузі Техасу — демократ Джонні Гарсія і республіканець Карлос де ла Крус.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прогноз щодо контролю над Палатою представників

Після останнього перегляду рейтингів демократи мають перевагу у 218 округах — мінімальній кількості місць, необхідній для контролю над Палатою представників. Республіканцям Cook Political Report віддає перевагу у 198 округах, а 17 перегонів оцінює як повністю непередбачувані.

Найімовірнішим результатом аналітики назвали перехід від 12 до 22 місць від республіканців до демократів. За цим прогнозом, демократи наступного року можуть мати від 227 до 237 місць у Палаті представників, а республіканці — від 198 до 208.

Оновлення рейтингу оприлюднили на тлі нових опитувань щодо президента Дональда Трампа. За даними The New York Times/Siena University, його діяльність схвалюють 36% респондентів — найнижчий показник в опитуваннях Times/Siena. Опитування CNN зафіксувало 32% схвалення та невдоволення виборців станом економіки й країни.

Читай нас у