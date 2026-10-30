У США аналітичний проєкт Cook Political Report змістив оцінки ще 12 перегонів до Палати представників у бік Демократичної партії напередодні проміжних виборів. Після оновлення понад 218 місць мають рейтинг щонайменше «схиляються до демократів», а прогнозована кількість місць демократів у нижній палаті Конгресу становить від 227 до 240, повідомляє The Hill.

Зміни в конкурентних округах

П’ятий виборчий округ Колорадо, який представляє республіканець Джефф Кренк, змінив рейтинг зі «схиляється до республіканців» на «непередбачуваний». Такий самий перегляд отримали перший округ Пенсильванії, який представляє республіканець Браян Фіцпатрік, і відкритий перший округ Південної Кароліни.

Восьмий округ Пенсильванії перевели з категорії «непередбачуваний» до рейтингу «схиляється до демократів». Республіканець Роб Бреснаган, за даними матеріалу, відставав від суперника-демократа в останніх опитуваннях. Редакторка напряму Палати представників Cook Political Report Ерін Кові написала, що атаки через операції законодавця з акціями, схоже, впливають на перебіг кампанії.

Дев’ятий округ Огайо, який представляє демократка Марсі Каптур, також змістився у бік демократів. Республіканці двічі перекроювали межі її округу на свою користь, проте Каптур перемагала суперників; Cook прогнозує, що вона збереже мандат і цього разу.

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Республіканські округи знову стали конкурентними

Cook Political Report також переглянув оцінки кількох відносно безпечних для республіканців округів. Сьомий і дев’ятий округи Флориди, а також п’ятий округ Індіани змінили рейтинг з «імовірно республіканські» на «схиляються до республіканців». Кові пов’язала конкурентність індіанського округу з труднощами чинної конгресвумен Вікторії Спартц у консолідації своєї бази та зі зниженням рейтингу схвалення Дональда Трампа.

П’ятий і дев’ятий округи Північної Кароліни, другий округ Нью-Джерсі та п’ятий округ штату Вашингтон змінили рейтинг із «надійно республіканські» на «імовірно республіканські». За оцінкою Кові, республіканцям у Північній Кароліні може зашкодити значна перевага демократа Роя Купера над Майклом Вотлі в сенатських перегонах, а також занепокоєння партії можливою низькою явкою після того, як національні республіканські групи припинили боротьбу за це місце в Сенаті.

Демократам потрібно здобути три додаткові місця, щоб отримати контроль над Палатою представників. Партнер The Hill Decision Desk HQ оцінює ймовірність переходу більшості до демократів у 80%.

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