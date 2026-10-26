COP17 у Єревані: під охороною 18,7% суші замість цільових 30% — Mongabay

На саміті COP17 з біорізноманіття в Єревані, Вірменія, делегати оцінюють прогрес у виконанні глобальної цілі «30 на 30» — збереження до 2030 року 30% суші та Світового океану. За даними Mongabay, наразі природоохоронний статус мають 18,7% суходолу та внутрішніх вод планети, а також близько 10% океану.

Від 2022 року до бази Protected Planet внесли понад 1 млн квадратних кілометрів нових наземних територій, що охороняються. Водночас темпи розширення природоохоронних зон недостатні для досягнення мети. Загалом під охороною перебуває понад 25 млн квадратних кілометрів суші та внутрішніх вод.

Зобов’язання і нестача фінансування

Глобальну рамку з біорізноманіття ухвалили в Монреалі 2022 року, і 196 держав-учасниць взяли зобов’язання захистити 30% суші та океану до 2030 року. За оцінкою Campaign for Nature, 132 держави-учасниці взяли формальні зобов’язання щодо захисту визначеної частки земель. Якщо їх втілити, це охопить 27% суходолу планети, однак для цього потрібні конкретні національні дії.

Латинська Америка вже має 29% наземного покриття природоохоронними територіями, Океанія — 24%. Понад 50 країн, за даними оцінки, захищають щонайменше 30% своєї суші. Водночас лише 14% видів, яким загрожує зникнення, мають належний захист середовища існування. Щороку на охоронювані та збережені території витрачають близько 24 млрд доларів за потреби у 100–180 млрд доларів.

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Дискусія про землі корінних народів

Одним із можливих шляхів досягнення цілі учасники саміту розглядають визнання внеску територій корінних народів і традиційних громад у збереження природи. Нині такі території зазвичай зараховують до показників «30 на 30» лише тоді, коли вони мають статус охоронюваної території або іншого ефективного природоохоронного заходу на основі території.

Прихильники нового підходу пропонують дозволити громадам самостійно визначати частини своїх земель, які можуть бути враховані для виконання цілі, за умови підтвердженого збереження природи. Моделювання, опубліковане в Nature Communications, показало: пріоритет таким територіям міг би збільшити загальний показник охорони приблизно до 36% і водночас суттєво зменшити частку сільськогосподарських земель, яких торкнеться розширення природоохоронних зон.

У Ліберії ця дискусія вже проявилася навколо проєкту національного парку Ква площею 172 тис. гектарів. Wild Chimpanzee Foundation і Лісове агентство розвитку Ліберії, за підтримки ЄС, прагнуть створити парк для захисту шимпанзе, лісових слонів і карликових бегемотів. Водночас Forest Peoples Programme та організація SESDev заявляють, що процес слід відкласти, доки навколишні громади не отримають можливість оформити права на землю.

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