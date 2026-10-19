У Польщі виробник супутників Creotech Instruments планує до 2029 року наростити виробничі потужності до десяти разів. Компанія має намір відкрити завод, здатний виготовляти щороку 40 супутників різних типів або до 100 апаратів однієї моделі. Нинішній майданчик виробляє близько 10 супутників на рік.

Плани розширення

Генеральний директор Creotech Гжегож Брона повідомив, що компанія в найближчі тижні почне відкривати дочірні підприємства у Франції та Німеччині. До 2032 року виробник прагне створювати супутники масою 500 кг.

За словами Брони, доходи компанії на наступний рік уже забезпечені, а протягом шести місяців вона, ймовірно, укладе ще кілька контрактів. Creotech також має намір брати участь у тендерах на програми великих супутникових угруповань Євросоюзу.

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Залежність від американських ракет

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, Брона заявив, що Європа ще роками залежатиме від американських ракет-носіїв для виведення супутників на орбіту. За даними Європейського космічного агентства, торік Європа здійснила вісім із 324 орбітальних запусків у світі, тоді як США провели 193.

Creotech не виробляє ракет, але у своїх супутниках уникає американських технологій, щоб не підпадати під правила США щодо експорту озброєнь. Водночас SpaceX вивела на орбіту всі чотири супутники, які компанія збудувала для польської військової програми MikroGlob. Брона зазначив, що нові європейські ракетні програми вже розвиваються, однак створення достатньої кількості носіїв, на його думку, може потребувати приблизно десятиліття.

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