CREW оскаржила в суді роль Кушнера в адміністрації президента Трампа — The Hill

Організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала позов, у якому оскаржує законність ролі Джареда Кушнера в адміністрації президента Дональда Трампа. У позові CREW вимагає заборонити Кушнеру обіймати посаду в уряді та здійснювати державні повноваження, стверджуючи, що це суперечить положенню Конституції про призначення посадовців, повідомляє The Hill.

Аргументи позивачів

У CREW заявили, що без порушення, про яке йдеться в позові, Кушнер мав би виконувати вимоги щодо прозорості та запобігання конфлікту інтересів. Зокрема, організація вказує на необхідність подання публічних фінансових декларацій під час процедури призначення.

Положення Конституції про призначення посадовців передбачає, що президент призначає головних посадовців із подальшим затвердженням Сенатом. Нижчих посадовців за дозволом Конгресу можуть призначати суди або департаменти. За даними The Hill, Сенат не затверджував Кушнера для його нинішньої урядової роботи.

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Участь у переговорах

У лютому Трамп заявив, що призначить свого зятя спеціальним посланником з питань миру. Кушнер повернувся до роботи в другій адміністрації Трампа, щоб долучитися до окремих переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, а також до підготовки плану миру для відбудови та управління Сектором Гази.

Кушнер працював разом зі Стівом Віткоффом, радником Трампа та спеціальним посланником з мирних місій. Водночас Білий дім повідомив NewsNation, що роль Кушнера не була офіційною. The Hill звернувся до Білого дому по коментар щодо позову.

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