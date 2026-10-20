У США непартійний виборчий прогнозист Sabato’s Crystal Ball змінив оцінки 28 перегонів до Палати представників на користь Демократичної партії за два тижні до проміжних виборів. За новими рейтингами прогнозиста, демократи мають понад необхідні для більшості 218 місць навіть без перемоги в округах, які оцінюють як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні, повідомляє The Hill.

Зміни в рейтингах округів

Sabato’s Crystal Ball, що є підрозділом Центру політики Університету Вірджинії, перевів шість перегонів із категорії безпечних для республіканців до категорії ймовірної перемоги республіканців. Ще шість перегонів змінили оцінку з імовірної перемоги республіканців на перевагу республіканців, а один — із переваги Республіканської партії до категорії рівних шансів.

Водночас дев’ять перегонів перейшли з категорії рівних шансів до переваги демократів, а ще шість — із переваги демократів до імовірної перемоги Демократичної партії. Керівний редактор Crystal Ball Кайл Кондік написав, що утримання Палати представників республіканцями стало б несподіванкою, як і те, якби демократи не здобули помітної більшості.

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Ключові округи

В Айові прогнозист оцінив три з чотирьох округів до Палати представників як такі, де перевагу мають демократи; усі чотири мандати штату нині контролюють республіканці. Також 1-й та 6-й округи Аризони, які представлені республіканцями, перевели до категорії з перевагою демократів.

У Техасі відкритий 35-й округ перевели з категорії переваги республіканців до категорії рівних шансів. У Північній Кароліні кампанію демократа Дона Девіса за переобрання в 1-му окрузі оцінили як таку, де перевага на боці демократів. Із 15 округів, межі яких республіканці нещодавно перекроїли на свою користь, лише три мають статус безпечних для Республіканської партії.

Кондік також звернув увагу на можливі несподіванки в округах, які раніше не вважали конкурентними: зокрема, ідеться про переобрання республіканців Вікторії Спартц в Індіані, Майка Флуда в Небрасці та Джеффа Ван Дрю в Нью-Джерсі. За словами Кондіка, демократичні кандидати випередили республіканців за обсягом залучених коштів у звітах за третій квартал, що послабило перевагу Республіканської партії у зовнішніх витратах на кампанії.

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