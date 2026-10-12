Cummings Aerospace показала контроль двох Hellhound S3 з одного пульта — AeroTime

Американська компанія Cummings Aerospace 25 серпня на полігоні Pendleton UAS Range в Орегоні продемонструвала контроль польотів двох реактивних ударних дронів Hellhound S3 за допомогою однієї ручної системи. Як повідомляє AeroTime, безпілотники запускали послідовно з нової пускової установки, змонтованої на утилітарному автомобілі Polaris.

Обидва апарати несли інертні корисні навантаження та виконували різні заздалегідь запрограмовані маршрути з різною швидкістю. Перед стартом інженер компанії задав для кожного дрона маршрутні точки, висоту й траєкторію через ручну систему керування вогнем.

Оператор контролював дві автономні місії

Після запуску Hellhound S3 автономно виконували визначені маршрути й обмінювалися даними з пультом керування. Один оператор міг у реальному часі стежити за обома польотами, а також за потреби змінювати або переривати будь-яку з місій.

Водночас випробування передбачало централізований контроль двох окремих автономних місій, а не безпосередню координацію дронів між собою. Компанія заявила, що тест виконав усі поставлені завдання.

Для Hellhound S3 це був перший запуск із транспортного засобу, перший послідовний запуск кількох апаратів і перший випадок, коли один оператор контролював кілька дронів через одну систему. Раніше система здійснила понад десяток польотів у переносній конфігурації.

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Заявлені характеристики Hellhound S3

Hellhound S3 — надрукований на 3D-принтері турбореактивний безпілотник масою приблизно 6 кг. Cummings Aerospace позиціонує його як багатоцільову систему, яку можна застосовувати як баражувальний боєприпас, високоточний засіб ураження, дрон одноразового застосування або засіб протидії безпілотникам.

Модульна конструкція дозволяє змінювати чотири типи корисного навантаження: бронебійне, фугасно-осколкове, модулі радіоелектронної боротьби та приманки. Компанія заявляє, що апарат може розвивати швидкість близько 618 км/год і уражати цілі на відстані понад 60 км. Цю дальність вона розрахувала на підставі попереднього польоту на понад 30 км, після якого в дрона, за її даними, залишалося більш як половина пального.

Наступні випробування

Нова пускова установка може перевозити до восьми Hellhound S3. За даними компанії, її можуть підняти дві людини та встановити на різні військові машини. Наступними етапами Cummings Aerospace назвала залповий запуск кількох дронів, а також випробування комплексу на безпілотних наземних і надводних платформах.

Компанія раніше планувала запропонувати Hellhound для програми армії США LASSO, яка передбачає створення переносних високоточних засобів ураження для піхотних підрозділів. Контракти на прототипи в межах цієї програми вже отримали Textron Systems із боєприпасом Damocles та AeroVironment із Switchblade 400.

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