DA випереджає ANC у Йоганнесбурзі на 13 відсоткових пунктів — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, Демократичний альянс (DA) набирає 35% підтримки перед місцевими виборами 4 листопада, випереджаючи Африканський національний конгрес (ANC), за який готові голосувати 21,8% респондентів. Про це свідчить опитування MarkData, повідомляє TimesLIVE.

Дослідження проводили з 10 серпня до 14 вересня серед 1 011 респондентів у Йоганнесбурзі та 1 004 — у Кейптауні. Похибка становить близько 3%. Більшість інтерв’ю провели телефоном, а в окремих районах також особисто. Очікувану явку MarkData оцінила у 48%.

Розподіл підтримки в містах

У Йоганнесбурзі третє місце посідає партія MK із 12,5%, далі йдуть EFF із 11,9% та ActionSA з 10,3%. Аналітик Вейн Сассман, який працював над опитуванням для eNCA, назвав фрагментацію міської політики однією з головних рис нинішньої виборчої кампанії.

У Кейптауні DA має значно більший відрив: за неї готові голосувати 52,6% опитаних, тоді як ANC підтримали 23,6%. EFF отримала 6,5%, Patriotic Alliance — 4,9%, NCC — 2,7%. Підтримка Al Jama-ah становить 1,7%, а MK і ActionSA — по 1,5%.

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Оцінка міської влади

У Йоганнесбурзі 40,7% респондентів заявили, що муніципалітет протягом останніх п’яти років управлявся вкрай погано, ще 28% оцінили його роботу як погану. Лише 7,9% назвали управління дуже добрим. Водночас 61,5% опитаних вважають, що мерія погано впоралася з водопостачанням, а 63% негативно оцінили роботу муніципалітету щодо електропостачання, доріг і каналізації.

На запитання про відповідальність за неналежні муніципальні послуги 76,6% респондентів у Йоганнесбурзі назвали ANC, 8% — DA. У Кейптауні ANC поклали відповідальність 47,2% опитаних, DA — 24%.

У питанні про бажаного мера Йоганнесбурга Гелен Зілле отримала 30,6% підтримки, лідер ActionSA Герман Машаба — 23,4%, чинний мер Дада Мореро — 15%. У Кейптауні чинний мер Гіордин Гілл-Льюїс набрав 55,4% у такому опитуванні.

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