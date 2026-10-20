Daiwa та Mizuho отримали дозвіл на брокерську діяльність у Китаї — The Japan Times

Японські Daiwa Securities Group і Mizuho Financial Group отримали від китайської влади дозвіл розпочати роботу повністю контрольованих ними компаній з операцій із цінними паперами в материковому Китаї. Як повідомляє The Japan Times, минулого тижня обом групам повідомили про проходження фінального етапу погодження. Про це розповів неназваний співрозмовник, знайомий із ситуацією.

Підготовка до роботи

Представник підрозділу Mizuho Securities підтвердив інформацію та заявив, що компанія продовжить підготовку до початку роботи. Представник Daiwa відмовився від коментарів. Китайська комісія з регулювання ринку цінних паперів не відповіла на запит Bloomberg.

Mizuho отримала дозвіл створити повністю контрольовану компанію з операцій із цінними паперами в Китаї у жовтні 2025 року. За даними співрозмовника Bloomberg, минулого тижня компанія також отримала дозвіл після завершення виїзної перевірки та операційного огляду.

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Зміна структури Daiwa

У червні 2021 року китайський регулятор видав ліцензію спільному підприємству Daiwa, в якому японська група мала 51%. У квітні цього року Daiwa домовилася викупити частки китайських партнерів приблизно за 100 млн доларів, щоб отримати повний контроль над підприємством. Минулого тижня регулятор схвалив зміну власності, що дозволило компанії працювати як повністю контрольованій структурі.

Власні брокерські структури мають дати Daiwa та Mizuho змогу розширювати діяльність у Китаї без потреби узгоджувати пріоритети з місцевими партнерами, а також безпосередньо контролювати ризики й безпеку даних. Японські групи приєднуються до невеликої кількості іноземних фінансових установ із повністю контрольованими брокерськими компаніями в Китаї, зокрема JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group.

Заявки американських компаній

Водночас Citigroup і Citadel Securities ще очікують рішень за своїми заявками. Citadel Securities подала заявку на ліцензію для повністю іноземної компанії у січні 2025 року після невдалої спроби придбати китайське підприємство Credit Suisse у 2024 році. Citigroup подала заявку на створення окремої брокерської структури наприкінці 2021 року та зіткнулася зі змінами китайських правил щодо безпеки даних і регуляторною перевіркою у США.

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