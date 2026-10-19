Дамаск побоюється наступу друзьких груп і заявляє про підтримку Ізраїлю — Jerusalem Post

У Сирії влада побоюється, що друзькі збройні групи найближчими днями можуть почати наступ проти урядових сил у південній провінції Сувейда. Високопосадовець Сирії заявив, що Ізраїль нібито заохочує та підтримує можливу операцію, повідомляє Jerusalem Post.

За словами посадовця, з Сувейди надходить інформація про підготовку збройних формувань до операції проти урядових військ. Нарощування сил уздовж ліній зіткнення, за його оцінкою, посилило в Дамаску побоювання нового спалаху бойових дій на півдні країни. Він також сказав, що представники друзів публічно заявляли про можливість операції для повернення друзьких сіл.

Заяви про ізраїльську підтримку

Сирійський посадовець стверджує, що ізраїльська повітряна розвідка над Сувейдою та прилеглими районами активізувалася, а польоти над Дамаском і півднем Сирії почастішали. Він також заявив, що ізраїльський вертоліт нібито приземлився в Сувейді та доставив значну кількість зброї й боєприпасів. Ці твердження посадовця у матеріалі не мають незалежного підтвердження.

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Після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року уряд президента Ахмеда аш-Шараа намагається відновити контроль над країною. Дамаск розглядає переміщення збройних груп, повідомлення про підготовку наступу та активізацію ізраїльської військової діяльності як чинники, що можуть призвести до нового раунду зіткнень.

Попередні бої та переговори

13 липня 2025 року в Сувейді почалися сутички між сирійською армією та бедуїнськими силами з одного боку і друзькими формуваннями, об’єднаними у Військову раду Сувейди, — з другого. 15 липня сирійська армія взяла Сувейду під контроль, після чого Ізраїль завдав ударів по військових об’єктах у Сирії, зокрема по штаб-квартирі Генерального штабу в Дамаску.

Згодом за посередництва США було досягнуто припинення вогню: сирійська армія вивела сили із Сувейди, а ізраїльські ВПС і Військова рада Сувейди припинили атаки на урядові війська. Ізраїль і Сирія також проводили раунди переговорів щодо безпекових домовленостей і нормалізації відносин.

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