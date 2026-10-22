Данія надасть понад $112 млн кредитної гарантії дочірній компанії українського виробника зброї Fire Point

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Данія надає кредитну гарантію на 750 млн данських крон (112,6 млн доларів) дочірній компанії українського виробника ракет і безпілотників Fire Point. Фінансування має допомогти підприємству працювати в Данії, оскільки через війну в Україні компанія не може отримати кредит на звичайних комерційних умовах.

Минулого року Данія запросила українську компанію Fire Point розгорнути діяльність на своїй території, у Південній Ютландії. Тепер підприємство отримає державну кредитну підтримку.

Міністр з питань бізнесу та конкурентоспроможності Мартін Лідегаард наголосив, що присутність української оборонної компанії в Данії сприятиме обміну знаннями, розвитку виробництва та встановленню партнерських зв’язків.

«Завдяки присутності української оборонної компанії на данській землі ми отримуємо знання, виробництво та партнерські відносини. Завдяки цьому Україна зможе перемогти, данська оборонна промисловість зміцниться, а Європа стане сильнішою та незалежнішою», — заявив Мартін Лідегаард.

Міністр оборони Єппе Бруус зазначив, що Данія стала першою країною, яка ухвалила рішення дозволити створення українського оборонного підприємства на своїй території.

«Підтримка Данією української оборонної промисловості підвищує боєздатність українських збройних сил. Для України надзвичайно важливо отримувати більше критично важливого оборонного обладнання та технологій із надійних ланцюгів постачання. Адже коли українська оборонна промисловість розміщується за межами України, виробництво краще захищене від російських атак», — сказав Єппе Бруус.

За словами міністра, діяльність Fire Point у Данії також розширить можливості співпраці зі Збройними силами України та данськими підприємствами. Данська сторона зможе отримати доступ до унікальних технологій і досвіду, напрацьованих українською оборонною промисловістю під час війни.

Кредитну підтримку дочірньої компанії Fire Point забезпечує Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

Генеральний директор фонду Педер Лундквіст повідомив, що наразі EIFO бере участь майже у 40 проєктах, спрямованих на підтримку України.

Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства підприємництва та конкурентоспроможності Данії.

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point представить повнорозмірні зразки далекобійного безпілотника FP-1, крилатої ракети FP-5 «Фламінго» та балістичних ракет FP-7 і FP-9 на 34-й Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у польському Кельце.

У Києві генеральна директорка української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех заявила, що підприємство за кілька місяців планує розгорнути балістичну ракету, спроєктовану та виготовлену в Україні.

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